ICARDI TORNA IN SERIE A: c’è il romantico ritorno | Lo aspettano direttamente in ritiro

Mauro Icardi potrebbe ritornare in Serie A quest’estate: un club sta iniziando a sondare il terreno per capire

Mauro Icardi potrebbe ritornare in Serie A. Il centravanti argentino, oggi in forza al Galatasaray, sta recuperando dalla rottura del crociato e vuole tornare ad essere protagonista in campo come ha sempre fatto a suon di gol. Ma il suo futuro potrebbe non essere in Turchia nella prossima stagione.

Si è tanto parlato di un possibile ritorno in Serie A. Il ragazzo ha già giocato nel nostro campionato, come ricorderanno in molti, con la maglia nerazzurra dell’Inter di cui è stato anche capitano. Ma i cattivi rapporti con l’ex moglie-manager, Wanda Nara, hanno fatto precipitare i rapporti definitivamente ed è arrivata la cessione.

L’argentino è finito a Paris Saint-Germain, ma la sua avventura nella capitale francese non è andata come ci si aspettava e da lì il trasferimento nel campionato turco.

Adesso potrebbe esserci nuovamente il ritorno in Italia. Un club sta pensando a lui per rinforzare l’attacco e ha fatto partire i primi sondaggi per capire la fattibilità dell’eventuale affare.

Serie A, potrebbe tornare Icardi: ecco chi lo vuole

Mauro Icardi, come detto, potrebbe ritornare nel nostro campionato. Il giocatore argentino, infatti, ha voglia di ritornare nel nostro paese e un club ci sta pensando. Si tratta della Fiorentina che cerca un attaccante in caso di partenza di Moise Kean.

E l’ex capitano nerazzurro sarebbe un profilo perfetto, soprattutto perchè gradito a Pioli che lo ha già allenato. Il Galatasaray, inoltre, potrebbe cederlo per avere fondi freschi da destinare a colpi come Calhanoglu, Gundogan o Osimhen.

Fiorentina, il mercato gira attorno alle cessioni

La Fiorentina, intanto, sta iniziando a progettare quelle che saranno le prossime mosse di mercato. Sicuramente ci sono dei ruoli che andranno rimpolpati, ma molte delle entrate passeranno dalle eventuali uscite.

Ci sono molti giocatori che fanno gola a tanti come Comuzzo, Dodò e Kean. Pertanto, bisognerà capire bene se, in questo senso, ci saranno movimenti in uscita. Poi, piacciono tanti profili tra cui, soprattutto, quello di Sebastiano Esposito per il reparto avanzato. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.