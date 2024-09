Tah obiettivo Inter: prima dialoghi, ma 2 grandi rivali

Tah è un obiettivo concreto per quanto riguarda la difesa nerazzurra della prossima stagione. La società di viale della Liberazione ha intenzione di rinforzare il reparto arretrato e sta pensando di farlo proprio con il difensore tedesco che andrà via dal Bayer Leverkusen a parametro zero. I nerazzurri sono molto interessati a lui, come detto, ma c’è una grandissima concorrenza da parte di due grandi squadre europee.

Tah, l’Inter inizia a muoversi: ecco cosa vogliono i nerazzurri

Tah, come detto, è un giocatore che interessa molto alla società nerazzurra. Nelle prossima stagione, infatti, Simone Inzaghi potrebbe fare a meno di Acerbi e de Vrij che andranno in scadenza di contratto. Non solo, ma la nuova politica di Oaktree vuole che la rosa venga ringiovanita. Il difensore tedesco è un classe 1996, ma per il fondo americano l’arrivo a zero potrebbe valere l’operazione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Marotta e Ausilio si sono già mossi sul ragazzo. Non una vera e propria trattativa, ma una dichiarazione di interesse nei confronti del giocatore per far capire che l’Inter, su di lui, vuole puntarci e ha degli argomenti da offrire. Ma sul ragazzo ci sono anche due grandi squadre europee.

Non solo i nerazzurri: sul tedesco anche due big d’Europa

Ma sul difensore tedesco, come detto, non c’è solo la squadra nerazzurra. Il giocatore alletta anche due grandi d’Europa. La prima è il Bayern Monaco, che già nel corso di questa estate ha provato a portarlo in Baviera, ma Xabi Alonso ha chiuso la porta in faccia perchè non voleva privarsi del proprio difensore centrale. E’ verosimile che i tedeschi, la prossima estate, specialmente a costo zero, torneranno alla carica su di lui. Poi c’è anche il Barcellona, sempre attenta alle situazione di giocatori a costo zero, vista la situazione economica del club blaugrana. Il tecnico Flick è un grande estimatore del ragazzo avendolo avuto ai tempi della nazionale tedesca. Vedremo come evolverà la situazione nei prossimi mesi. Sicuramente per l’Inter non sarà affatto facile.