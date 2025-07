Cambio scuderia, ho bisogno di vincere | Tradimento in Formula 1, ha scelto la Mercedes

Il pilota potrebbe cambiare scuderia per provare di nuovo a vincere e potrebbe andare alla Mercedes

In questa stagione di Formula 1 sono stati veramente tanti i cambi di scuderia dei vari piloti. Quello che sicuramente ha suscitato maggiori curiosità e fascino è stato sicuramente quello di Lewis Hamilton che è passato dal guidare la Mercedes a farlo per la Ferrari. Un trasferimento che ha suscitato tantissimo entusiasmo nei tifosi della Rossa.

In molti si sono anche chiesti come sarebbe stata la convivenza, nella stessa scuderia, con un altro pilota che punta alla vittoria come Charles Leclerc. Ma, il problema, almeno fino a questo momento, non si è posto. Infatti, le due Ferrari sono ben lontane dalla vetta e sono completamente tagliate fuori dalla vittoria del Mondiale.

Questo ha suscitato un certo malcontento nei piloti che lo hanno mostrato sia in privato che pubblicamente. Addirittura si parla della possibilità di un cambio di scuderia nella prossima stagione.

Intanto, potrebbe esserci anche un altro ribaltone per quanto riguarda un trasferimento. Il fuoriclasse potrebbe cambiare scuderia a sorpresa e la Mercedes sta iniziando le trattative.

Formula 1, il fuoriclasse può cambiare scuderia: occhio alla Mercedes

In Formula 1 potrebbe esserci un ribaltone incredibile e che riguarda uno dei protagonisti della storia recente di questo sport. Infatti, il pilota olandese, Max Verstappen, potrebbe lasciare la RedBull a fine stagione. Il ragazzo sta avendo grandi incomprensioni con il team e la vittoria del Mondiale sembra sfumare ogni settimana di più.

Per questo, su di lui, c’è il forte interesse della Mercedes che, stando ai rumors, avrebbe già iniziato ad imbastire i primi discorsi per fargli guidare la propria vettura nella prossima stagione.

RedBull, il sostituto di Verstappen dalla Ferrari?

Se Verstappen sembra poter andare davvero alla Mercedes, il suo sostituto potrebbe arrivare dalla Ferrari. Oramai da tanto tempo Leclerc sta meditando il suo addio alla scuderia italiana dopo troppe stagioni deludenti.

Il pilota monegasco vorrebbe una vettura capace di competere per la vittoria finale e la RedBull potrebbe garantirgliela. Sono ancora discorsi prematuri, ma a fine stagione ci sarà sicuramente un confronto ed una decisione finale e definitiva.