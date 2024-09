Mkhitaryan, messaggio chiaro di Inzaghi | E Zielinski scalpita

L’Inter vince contro l’Udinese e può preparare al meglio la partita di Champions League contro la Stella Rossa. Intanto, Simone Inzaghi, ha mandato un messaggio chiarissimo su Mkhitaryan, considerando anche la presenza di Zielinski

Mkhitaryan è stato uno dei protagonisti della partita contro l’Udinese. Il centrocampista armeno, che da tutti era dato in panchina alla vigilia, ha giocato contro i bianconeri, portando a casa una buona prestazione nel complesso. Intanto, Inzaghi, ha voluto mandare un messaggio chiaro a tutti. E il tecnico tiene anche in considerazione la presenza di un giocatore come Zielinski nella propria rosa.

Mkhitaryan, messaggio chiaro di Inzaghi a tutti

Mkhitaryan, come detto, è stato uno dei protagonisti della partita contro l’Udinese. Il centrocampista armeno si è fatto apprezzare molto di più per la sua predisposizione a dare equilibrio in campo, rispetto a quella di rifinitura o chiusura dell’azione. Il giocatore non è ancora quello che abbiamo conosciuto in queste stagioni, ma la sua presenza in campo è sempre una garanzia. Simone Inzaghi lo ha tenuto in campo per tutti e novanta i minuti di gioco. Il tecnico, con questa mossa, ha ancora di più mandato un messaggio forte e chiaro a tutti coloro che avevano previsto un mancato impiego del giocatore. L’armeno è una colonna della squadra e il tecnico ci punta fortemente. Sicuramente, vista anche l’età, non potrà giocare tutte le partite. Ma quello che riesce a garantire in campo fa in modo che Inzaghi non voglia saperne di toglierlo dal campo. E, intanto, arriva anche un suggerimento su Zielinski.

Quando gioca Zielinski? Il suggerimento di Inzaghi

La vera domanda, a questo punto, è: ma quando giocherà Zielinski. E la risposta viene dallo stesso tecnico nerazzurro che, tenendo in campo l’ex Roma per tutti e novanta i minuti, ha di fatto annunciato la presenza del polacco in Champions League contro la Stella Rossa. Una staffetta che vedremo spesso tra i due giocatori per garantire all’Inter un rendimento in campo sempre alto e che possa crescere e garantire vittorie.