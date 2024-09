“Lautaro, abbiamo scoperto una cosa” | L’opinione sul Toro

Gianfranco Teotino, giornalista intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato delle prestazione della squadra nerazzurra contro l’Udinese e del gol ritrovato di Lautaro Martinez

Lautaro è ritornato al gol nella partita contro l’Udinese. L’attaccante argentino, dopo un digiuno che addirittura partiva da marzo, è tornato l’attaccante che ci ha fatto vedere cose strabilianti nella passata stagione ed è stato ancora decisivo con la sua prestazione ed i suoi gol. Il giornalista, Gianfranco Teotino, ha parlato della sua prestazione e dell’impressione che ha avuto sull’attaccante, oltre a quella riguardo tutta la squadra nerazzurra.

Lautaro, gol ritrovato: “Ci ha fatto capire una cosa”

Lautaro ha ritrovato la via del gol e questa non può che essere una notizia fantastica per la squadra nerazzurra che deve ritrovare le sue certezze. Gli uomini di Inzaghi devono riprendere terreno per quanto riguarda la lotta scudetto, ma soprattutto devono ritrovare quella fame e quell’autorità che ha caratterizzato la passata stagione.

Gianfranco Teotino, intanto, ha detto la sua su Lautaro e il suo ritorno al gol: “Una volta di più abbiamo capito quanto conti il gol per un attaccante. Prima aveva fatto solo errori, dopo il gol fortunoso è sembrato il giocatore dell’anno scorso. La riscoperta del Lautaro Martinez goleador è la cosa più importante della partita di ieri”.

Ancora Teotino: “Ieri ho visto questo nell’Inter”

Sempre Teotino, inoltre, ha anche parlato della squadra nerazzurra e della sua prestazione contro l’Udinese: “Per quanto riguarda il match, c’è stato un po’ di calo di attenzione dell’Inter. Sei a Udine, in vantaggio, vedi che ogni tua azione mette in difficoltà la squadra avversaria, forse magari dietro un po’ di distrazione la commetti. Non vedo un allarme, ma i numeri sono quello che contano. Comunque, andrei a rivedere più i gol delle altre partite piuttosto che quelli subiti ieri contro l’Udinese”.