Mkhitaryan: “Zielinski? Grande giocatore, gli auguro…”

Mkhitaryan è stato uno dei giocatori protagonisti della partita di addio al calcio di due suoi ex compagni al Borussia Dortmund come Lukasz Piszczek e Jakub Błaszczykowski. Dopo la partita, il centrocampista armeno, è stato fermato dai giornalisti che gli hanno chiesto di parlare del nuovo acquisto nerazzurro, Piotr Zielinski, che gioca nella sua stessa zolla di campo all’Inter.

Mkhitaryan: “Zielinski? Grande giocatore che ci darà una mano. Gli auguro…”

Mkhitaryan, dunque, ha parlato ai microfoni della tv polacca, TV Sport, della partita di addio dei suoi ex compagni, ma anche di un nuovo arrivato in maglia nerazzurra come Piotr Zielinski. Il giocatore, questa estate, è arrivato a parametro zero a Milano e sarà proprio il rivale nella stessa zolla di campo del centrocampista armeno. Inzaghi se li gode, lui parla così dell’arrivo del nuovo compagno di squadra.

Ecco le parole di Mkhitaryan: “Piotr è un grande giocatore. Sono felice di averlo perché ci farà molto bene. Penso che sarà importante per noi, ne sono sicuro. Le sue capacità si vedono in allenamento, si vede. Gli auguro buona fortuna e che ci aiuti a vincere qualche trofeo”.

Zielinski insidia il centrocampista armeno: sarà grande concorrenza

L’ex Roma, in questa stagione, sarà ancora il titolare. Ma se nelle passate stagioni il suo ruolo era fuori discussione, quest’anno c’è un giocatore come Zielinski che potrebbe insidiarlo seriamente. Il polacco, infatti, ha dimostrato nel nostro campionato di essere uno degli elementi migliori a centrocampo nelle stagioni passate al Napoli. E, benchè ancora non abbia esordito con la maglia nerazzurra, il prossimo turno di campionato contro il Monza potrebbe vederlo in campo. Un impegno importantissimo che dovrà servire a portare a casa tre punti fondamentali per evitare di preparare male altri due impegni complicatissimi come l’esordio in Champions League contro il Manchester City e il derby contro il Milan. Inzaghi si gode i suoi centrocampisti e li sceglierà di volta in volta.