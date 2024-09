Inter, tutto pronto per la Champions | Chi sono gli avversari?

Domani sera alle ore 21 i nerazzurri affronteranno la Stella Rossa di Belgrado. I serbi sono l’unica squadra del loro campionato ad aver mai vinto la Coppa Campioni.

Inter – Tutto pronto per lo scontro di domani sera tra Inter e Stella Rossa. Entrambe le squadre sono alla ricerca della loro prima vittoria in Uefa Champions League, l’Inter viene dal pareggio di Manchester mentre la Stella Rossa ha subito una sconfitta in casa contro i portoghesi del Benfica. Il nuovo format della Champions di certo permette alle squadre più piccole di perdere qualche punto mantenendo comunque la speranza di poter accedere ai play-off, ma difficilmente i serbi vorranno andarsene da Milano senza aver ottenuto almeno un punto.

Inter, non sottovalutare la storia della Stella Rossa

La Stella Rossa di Belgrado è l’unica squadra serba ad aver mai vinto la Coppa Campioni. Vittoria arrivata nel 1991 in finale contro l’Olimpique Marsiglia di Jean-Pierre Papin allo stadio San Nicola di Bari. L’anno scorso i serbi non hanno superato i gironi della Champions League arrivando al quarto posto nel girone saltando anche l’accesso all’Europa League. Un girone non facile quello dei serbi che dovettero affrontare Manchester City, Lipsia e Young Boys. Adesso i giocatori della Stella Rossa daranno tutto per avere un occasione in questa competizione.

Come si presentano i nerazzurri di Inzaghi?

L’Inter viene da una vittoria in campionato arrivata in casa dell’Udinese. I nerazzurri non potranno schierare Nicolò Barella che resterà fuori per ancora qualche settimana a causa di un infortunio. Le prime voci parlano di un Inter rivoluzionata con ben 7 cambi rispetto alla formazione vista ad Udine. In attacco dovremmo trovare Taremi e Arnautovic, Carlos Augusto e Dumfries sulle fasce, Zielinski titolare a centrocampo. ,dietro Pavard e De Vrij. Ritroveremo soltanto Bastoni, Calhanoglu, Mhikitarian e ovviamente Sommer. Un turnover che in molti non si sarebbero aspettati.