Inzaghi, troppi i gol subiti? | “Domani loro due titolari”

Oggi si è svolta la conferenza stampa alla viglia del nuovo incontro di Champions dei nerazzurri. I giornalisti hanno potuto rivolgere le loro domande al tecnico Simone Inzaghi.

Inzaghi – Domani ci sarà un altro importantissimo banco di prova per i nerazzurri di Simone Inzaghi. L’Inter ospiterà i serbi della Stella Rossa di Belgrado nel nuovo incontro valevole per la Uefa Champions League. I nerazzurri vengono da un glorioso pareggio arrivato a Manchester contro il City di Guardiola. Mentre in campionato Inzaghi cerca di trovare continuità dopo aver collezionato 4 punti nelle ultime tre partite. I tifosi interisti sono pensierosi riguardo le condizioni della squadra e alla quantità di gol subiti in ogni partita, il tecnico ha cercato di rispondere anche a questo durante la conferenza stampa di oggi.

Inzaghi: “È un problema di tutti”

Una delle prime domande rivolte oggi dai giornalisti ad Inzaghi è una questione su cui molti si sono interrogati. Come mai l’Inter subisce così tanti gol quest’anno? Basti pensare che l’anno scorso i nerazzurri hanno subito soltanto 22 gol in 38 gare, praticamente un gol ogni 155 minuti, mentre quest’anno ne hanno subiti 7 in 6 partite, un gol ogni 77 minuti. La risposta del tecnico: “Chiaramente non è un problema di difensori ma di tutta la squadra. In questo momento quando i nostri avversari entrano in area ci fanno gol, però chiaramente le difficoltà della nostra Serie A in Europa ci sono e bisognerà sempre tenere alta l’attenzione e lavorare di squadra come abbiamo sempre fatto”

“Loro due saranno titolari!”

Infine, non potevano mancare le domande sulla formazione che verrà schierata domani sera. Inzaghi ha confermato che vedremo fin dal primo minuto sia Piotr Zielinski che Denzel Dumfries, ma non ha dato molte altre conferme sui possibili restanti attori. Voci dicono che potremo assistere alla coppia d’attacco composta da Taremi e Arnautovic.