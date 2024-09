Acerbi o de Vrij? L’Inter decide | Idee chiare per Oaktree

A fine stagione, Acerbi e de Vrij, andranno in scadenza di contratto. I due difensori potrebbero, dunque, lasciare il nerazzurro in assenza del rinnovo. Oaktree, a tal proposito, ha le idee molto chiare

Acerbi e de Vrij, già dall’anno scorso, hanno rappresentato degli elementi importanti per quanto riguarda la zona centrale della difesa nerazzurra. Entrambi i giocatori, dal 30 giugno 2025, saranno svincolati. Ed è per questo che, all’Inter, urge prendere una decisione per tutti e due. E a questo proposito, i proprietari nerazzurri di Oaktree, hanno le idee molto chiare su come muoversi e come fare un restyling del reparto.

Acerbi e de Vrij a scadenza: cosa fare? Il piano della dirigenza e di Oaktree

Acerbi e de Vrij conosceranno il loro futuro tra qualche mese. Entrambi i giocatori, intanto, dovranno concentrarsi su come rimettere in piedi una stagione che è iniziata molto male per le ambizioni nerazzurre. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sia la dirigenza che la proprietà nerazzurra hanno le idee molto chiare per entrambi. L’intenzione è quella di rinnovare il contratto di un anno ad uno solo dei due. Acerbi ha dalla sua il fatto di essere integro, nonostante i quasi 37 anni di età, e di essere ancora affidabile ad alti livelli. de Vrij, ha dalla sua la carta di identità che potrebbe ingolosire Oaktree a rinnovare. Insomma, bisognerà valutare per bene le due situazioni. Quello che sembra certo è che il prossimo anno ci sarà un elemento giovane che, magari, crescerà inizialmente alle spalle di uno dei due per poi diventare il titolare.

La difesa è da ricostruire: ecco i profili puntati dai nerazzurri

Insomma, l’Inter cerca un giocatore per il reparto arretrato della prossima stagione. I nerazzurri hanno intenzione di prelevare dal mercato un elemento affidabile che possa sposarsi bene con le caratteristiche tecnico-tattiche ricercate da Simone Inzaghi. Uno dei profili più interessanti è quello di Jonathan Tah. Il difensore tedesco, però, è ricercato da tante squadre europee, tra cui il Bayern Monaco ed il Barcellona. Altro profilo interessante è quello di Jaka Bijol dell’Udinese. Ma i friulani, la scorsa estate, hanno rifiutato offerte di circa 20 milioni. Dunque, servirebbe mettere mani al portafogli per lui.