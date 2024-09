“Inter, preoccupa una cosa e c’è un dubbio” | Squadra non guarita

L’Inter, dopo la sconfitta nel derby, è riuscita a vincere contro l’Udinese. Una partita che, però, non ha guarito tutte le problematiche della formazione nerazzurra

Inter che torna a vincere e questo importava. La squadra nerazzurra è riuscita a battere l‘Udinese dopo il derby perso e prosegue il suo cammino che deve essere fatto di continuità, ma soprattutto di miglioramenti. E a tal proposito, gli uomini di Inzaghi, nonostante i tre punti, non sembrano aver trovato ancora quelle certezze a livello tecnico-tattico che, nella passata stagione, avevano portato alla cavalcata trionfale per lo scudetto.

Inter, Nosotti: “Bene Lautaro al gol. Frattesi, molto più di un giocatore che attacca”

Inter che vince e che respira sia per l’umore che per la classifica. La squadra nerazzurra ha ancora qualcosa da mettere a posto, ma ha ritrovato due elementi fondamentali come Lautaro e Frattesi. Di entrambi i giocatori nerazzurri, ha parlato il giornalista di Sky Sport, Marco Nosotti.

Ecco le parole di Nosotti: “Importante il rientro al gol di Lautaro Martinez perché l’Inter produce parecchio davanti. Ma lo è anche quello che ha dimostrato Frattesi nella partita con i friulani. Lui, in assenza di Barella, ha dimostrato di essere qualcosa in più di un giocatore che attacca. Ha partecipato anche alla risalita del campo, al dominio. Finora, a tre non lo aveva ancora dimostrato”.

Il giornalista tra preoccupazioni ed un dubbio

Il giornalista, poi, ha continuato sull’Inter, ponendosi un interrogativo sulla squadra nerazzurra per quanto riguarda il futuro: “Quello che preoccupa è che prendano gol, soprattutto di testa. Ci si chiede come mai, con una difesa così forte quella nerazzurra, ciò stia accadendo. Questo è il momento della verità, con le prossime due sfide in una settimana. L’Inter ha la pancia piena, la domanda è come gestirà il doppio impegno tra Italia e Champions League”.