Inter-Stella Rossa, ecco i precedenti | L’ultima volta…

Sta sera l’Inter tornerà in campo contro la Stella Rossa di Belgrado nel loro secondo incontro valevole per la Uefa Champions League. Non è la prima volta che le due squadre si affrontano, c’è un precedente risalente al 1981.

Inter – Questa sera alle ore 21 a San Siro i nerazzurri di Simone Inzaghi torneranno in campo contro i serbi della Stella Rossa. Entrambe le squadre cercano la loro prima vittoria nella competizione, 3 punti fondamentali per accedere al prossimo turno. Da ciò che emerge Simone Inzaghi potrebbe schierare una formazione alquanto inedita, ben 7 cambi rispetto alla formazione titolare vista ad Udine sabato. Una sfida quella di sta sera che per molti giovani interisti sarà completamente inedita.

Inter, non affronti i serbi da più di 40 anni!

Non sarà la prima volta che i nerazzurri affronteranno le maglie rossobianche di Belgrado. L’unico precedente risale alla stagione 1980-81 quando l’Inter guidata da Eugenio Bersellini affrontò la squadra serba durante i quarti di finale di Coppa Campioni. Doppio scontro andata e ritorno che vide il successo dei nerazzurri, 1 a 1 all’andata al Meazza e 0-1 il ritorno a Belgrado. La partita di ritorno fu un vero e proprio evento, segnò il record di spettatori per un evento calcistico all’interno dell’ex Jugoslavia. Purtroppo il percorso dell’Inter non prosegui a lungo, nelle semifinali i nerazzurri dovettero abbandonare la competizione dopo la sconfitta subita contro il Real Madrid.

Nel 1981 in campo c’era un grande interista

Se guardiamo alla formazione del 1981 non possiamo fare a meno di sottolineare la presenza di un giocatore che avrebbe fatto la storia del club. Un giovanissimo Beppe Bergomi, neanche 18enne, scendeva in campo durante la sua seconda stagione con la maglia dell’Inter. Dopo quella partita per lui ci sarebbero state altre 500 presenze, 1 scudetto, 1 Coppa Italia e ben 3 Coppe Uefa indossando la maglia nerazzurra. Adesso i tifosi sperano che l’Inter possa ripetere il successo arrivato più di 40 anni fa contro i serbi.