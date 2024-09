Mercato, un solo nome per la difesa | Dirigenti al lavoro

L’Inter pensa già al prossimo mercato estivo. La società nerazzurra sta iniziando a programmare il futuro per rendere la squadra ancora più forte soprattutto nel reparto difensivo

Mercato dell’Inter che non si ferma. Dopo la conclusione dell’ultima sessione con quattro nuovi arrivi ad Appiano Gentile, i nerazzurri preparano la programmazione per quanto riguarda l’anno prossimo. Uno dei reparti in cui c’è maggiore necessità di intervento è quello difensivo. In attesa di capire la situazione inerente ad Acerbi e de Vrij, la società nerazzurra ha un obiettivo che piace di più per distacco rispetto agli altri.

Mercato, un solo profilo per la difesa: Marotta e Ausilio lo puntano

Mercato dell’Inter che è in continua evoluzione, tranne per quanto riguarda il reparto arretrato. Da questo punto di vista, la dirigenza interista, ha le idee molto chiare sui profili da puntare. E c’è un giocatore che, nell’indice di gradimento, è nettamente in vantaggio sugli altri. Si tratta di Jaka Bijol dell’Udinese. Avversario ieri sera, lo slovacco ha dimostrato di meritare una grande e Marotta e Ausilio lo hanno tenuto d’occhio nel corso di tutto questo tempo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la società nerazzurra è pronta a parlarne con quella friulana per capire la fattibilità dell’affare. Il prezzo, almeno per il momento, parte da una base di circa 15-20 milioni. Ma le ottime prestazioni potrebbero farlo lievitare ancora.

Acerbi-de Vrij, situazione in bilico: chi rimane?

Acerbi e de Vrij, in questo momento, sono i due difensore che ricoprono il ruolo di centrale nei tre di difesa. Ma il loro contratto scade al termine della stagione e, vista la nuova politica di ringiovanimento di Oaktree e la loro età avanzata, la permanenza a Milano non è affatto scontata. L’ipotesi più plausibile è che solamente uno dei due rinnovi per una stagione, in modo da garantire all’eventuale nuovo arrivo un ambientamento sereno. Ma vedremo come evolverà la situazione nei prossimi mesi.