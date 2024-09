Inter, l’Udinese ti teme | “Non ha punti deboli”

Sabato alle 15:00 i nerazzurri torneranno in campo contro l’Udinese. Le parole di Runjaic, allenatore dei friulani, mettono in chiaro la sua opinione sull’attuale stato dell’Inter.

Inter – I tifosi interisti attendono con impazienza il ritorno in campo dei nerazzurri. Dopo aver collezionato un solo punto in due giornate contro Monza e Milan i tifosi sperano di poter finalmente esultare grazie ad una vittoria. L’Inter affronterà l’Udinese ad Udine sabato alle 15, entrambe le squadre arrivano da una sconfitta, per i bianconeri arrivata a Roma contro i giallorossi. Sabato avranno l’occasione di ottenere 3 punti dopo la delusione arrivata nell’ultima giornata.

Runjaic “Ho studiato l’Inter”

Oggi si è svolta la conferenza stampa dell’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic. L’allenatore tedesco ha fatto davvero un gran lavoro per adesso posizionandosi al terzo posto dopo 5 giornate di campionato. Durante la conferenza stampa il tecnico ha espresso la propria opinione sui suoi prossimi avversari: “Non ha punti deboli, i giocatori ruotano molto in campo, anche se non si nota. Sono strutturati fisicamente, hanno molti punti di forza. Ho visto alcune gare della passata stagione, studiando come i ragazzi dovranno disporsi in campo: per me è la squadra più forte della Serie A. Ovviamente non sono ancora al top, ma dovremo dare tutto ciò che abbiamo, vogliamo cercare di dare davanti ai nostri tifosi tutto il nostro meglio, vedremo che insegnamenti trarremo da questa partita”

Le due squadre si affronteranno anche in Coppa Italia

L’Udinese ieri sera ha superato lo scontro diretto valevole per la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia. I friulani hanno vinto per 3 a 1 contro la Salernitana e adesso dovranno affrontare i nerazzurri a dicembre per raggiungere i quarti di finale. La squadra friulana ha già migliorato il risultato dello scorso anno quando era stata eliminata durante i sedicesimi di finale dal Cagliari.