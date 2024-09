Trevisani e la sconfitta nel derby | Giudizio senza repliche

Riccardo Trevisani, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha parlato del derby perso dalla squadra nerazzurra e dei tanti aspetti su cui l’Inter è stata criticata in questi giorni

Trevisani analizza il derby e fa le proprie considerazioni sulla partita persa dalla squadra nerazzurra. Il giornalista ha voluto soffermarsi su tanti aspetti, iniziando da questo inizio di stagione, fino ad arrivare ai singoli, come Lautaro Martinez – ancora a secco di gol -, ma anche Simone Inzaghi che è stato molto criticato per i cambi fatti nel secondo tempo della partita.

Trevisani: “Lautaro? A dicembre 10 gol. Ecco chi riesce a mettere in difficoltà l’Inter”

Trevisani, dunque, ha parlato del momento nerazzurro e ha fatto un bilancio, andando a notare tutte quelle squadre che hanno messo in difficoltà i nerazzurri. Oltre a questo, il giornalista ha parlato anche di Lautaro.

Ecco le parole di Trevisani: “Le squadre che hanno messo in difficoltà l’Inter sono quelle che l’hanno attaccata ferocemente. Così in difficoltà l’ho vista a Roma-Inter dell’anno scorso, poi la Roma è esplosa e l’Inter ha vinto 4-2. Ma se l’Inter la aspetti ti vince la partita. Non quella del derby che era clamorosamente sotto tono”.

Poi, Trevisani, ha continuato: “Lautaro? Secondo me il derby ci dice che a fine dicembre arriverà a dieci gol. Non è in fiducia, non vede la porta, ma l’ho visto molto meglio che nelle prime giornate. Mi è sembrato molto positivo per il futuro. Era più vivo. Ho visto molto peggio Thuram. Taremi da zero minuti? Secondo me Inzaghi vede più Taremi con Thuram che non con Lautaro e soprattutto la stagione scorsa finché non andava in vantaggio Lautaro e Thuram non uscivano mai. Ed è rimasto in quell’ottica”.

Il giornalista ha analizzato anche i cambi: “La situazione è peggiorata, ma tanti male”

Il giornalista, poi, ha analizzato i cambi di Simone Inzaghi che sono stati molto criticati: “I cambi di centrocampo sono figli di una teoria sulle ammonizioni che ha pagato a lungo e l’altra Barella che si è fatto male. Mi preme dire che l’Inter prende sei tiri nello specchio di cui tre col centrocampo titolare e tre senza. Il Milan ha fatto meglio tranne dal 18′ a fine primo tempo. Poi la situazione è peggiorata con Asllani e Frattesi che non hanno fatto bene. L’Inter ha tanti giocatori che hanno fatto male”.