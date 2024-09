Inter, “E’ colpa di Inzaghi” | Bordata al tecnico

Enzo Bucchioni ha analizzato la sconfitta nel derby da parte dell’Inter e ha puntato il dito contro Simone Inzaghi per tutta una serie di scelte fatte. Poi, giudizio senza repliche anche per Mkhitaryan

Inter che è uscita dal derby parecchio malconcia. Tante sono le accuse di questi giorni nei confronti della squadra nerazzurra. Un atteggiamento che non è piaciuto a nessuno e che è parso quello visto in troppe partite precedenti alla vittoria dello scudetto. Gli uomini di Simone Inzaghi sono chiamati ad una risposta forte nelle prossime giornate. Ma il tecnico è sotto l’occhio del ciclone per alcune scelte fatte.

Inter, Bucchioni critica: “E’ tutta colpa di Simone Inzaghi”

Inter che si lecca le ferite post-derby. La squadra nerazzurra è tornata a lavorare ad Appiano Gentile e sta cercando di ritrovarsi dopo le brutte prove offerte in questo inizio di campionato. Intanto, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Enzo Bucchioni, ha parlato delle colpe dei nerazzurri, puntando il dito contro Simone Inzaghi e le sue scelte.

Ecco le parole di Bucchioni: “Inzaghi non l’ha gestito benissimo la partita e l’ha riconosciuto. Le colpe sono nelle sostituzioni. Uno come Calhanoglu non lo tolgo perché ha la capacità di dare fluidità alla manovra e per la freschezza di pensiero. Non dico di utilizzarlo sempre, ma domenica non l’avrei levato. Le mosse hanno peggiorato la situazione”.

Mkhitaryan, dito puntato anche su di lui: “Fuori forma”

Il giornalista, poi, si è soffermato a parlare di uno degli elementi che sta deludendo di più in questo inizio di stagione come Mkhitaryan: “Mi interrogo su Mkhitaryan, sono diversi i giocatori fuori forma nell’Inter e forse pesano le fatiche estive, ma l’armeno mi sembra il più indietro. Inzaghi deve mettere quelli più in forma, se Mkhitaryan fa fatica e hai Frattesi perché non mettere lui”.