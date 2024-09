Inzaghi: “Noi vuoti di testa” | Situazione allarmante

Simone Inzaghi issa bandiera bianca e riconosce i meriti del Milan per la vittoria ottenuta. Il tecnico nerazzurro ha parlato di cosa non è andato alla sua squadra nel derby

Inzaghi amareggiato a Dazn ha parlato della sconfitta che la sua squadra ha ottenuto nel derby. Una squadra completamente scollata e che riporta i dubbi sulla pancia piena così com’è stato dopo il diciannovesimo scudetto. I nerazzurri sono stati dominati dal Milan che avrebbe meritato un risultato più largo. Adesso è tempo di rimettere le cose a posto prima che sia troppo tardi.

Inzaghi: “Abbiamo approcciato male, il Milan ha meritato”

Inzaghi ha ammesso la superiorità del Milan ed ha analizzato tutti i fattori che hanno portato alla sconfitta contro i rossoneri.

Ecco le parole di Simone Inzaghi: “Se il Milan può competere per il titolo? Assolutamente sì, il Milan è un’ottima squadra, stasera ha meritato la vittoria. Noi abbiamo approcciato male e siamo stati poco squadra, ci succede raramente ma abbiano approcciato male entrambi i tempi. Ho provato a cambiare ma la situazione non è migliorata. Poi abbiamo fatto meglio gli ultimi 25 minuti del primo tempo ma nel secondo tempo siamo entrati come nel primo. Chiaramente devo rivedere la gara però secondo me non eravamo lucidi perché sceglievamo male sia in fase di possesso che in fase di non possesso e i due gol presi ne sono la testimonianza. Siamo rientrati male nel secondo tempo, dovevamo fare di più, chiaramente io per primo”.

Il tecnico continua: “Non siamo stati squadra, eravamo vuoti di testa”

Il tecnico nerazzurro, poi, ha continuato: “Siamo amareggiati, era un derby e conosciamo l’importanza per società e tifosi ma quello che possiamo fare è lavorare. Stasera non siamo stati squadra come abbiamo fatto negli ultimi tre anni. I particolari fanno la differenza, avevamo visto che Gabbia è bravo nel gioco aereo. La sensazione è che eravamo vuoti di testa perché facciamo molto meglio di solito. Le sconfitte bruciano, cercheremo di lavorare di più e prendere qualcosa di positivo dalla sconfitta che brucia”.

Sui cambi ha aggiunto: “Ho provato a dare una scossa, ho provato a cambiare. Barella aveva un problemino, ho fatto tre cambi perché eravamo andati male. La sensazione che abbiamo dato è quella di non essere squadra come siamo abituati noi, certamente questa sconfitta andrà analizzata per capire dove potevamo fare di più. Se può fare bene la sconfitta? Mi dispiace perché questi due giorni avevo visto bene i ragazzi, avevamo lavorato bene. Purtroppo l’approccio non è stato buono, analizzeremo e lavoreremo perché abbiamo perso punti in campionato e la sconfitta brucia”.