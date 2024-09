Inzaghi, due messaggi alla squadra | Il tecnico sbotta

La sconfitta nel derby contro il Milan brucia ancora tantissimo e Simone Inzaghi, alla ripresa degli allenamenti, ha voluto mandare un messaggio forte e molto chiaro alla squadra nerazzurra

Inzaghi non ci sta. La sconfitta nel derby è arrivata come un fulmine a ciel sereno ed il tecnico non riesce ad accettarlo. Non tanto per il risultato in sè, quanto per l’atteggiamento tenuto dai suoi uomini. La sconfitta nel derby è stata, però, solo l’ultima prestazione di un inizio di stagione parecchio deludente a cui il tecnico vuole porre subito rimedio. E intanto, ad Appiano Gentile, ha mandato due messaggi forti e chiari alla squadra.

Inzaghi, sconfitta difficile da digerire: due messaggi mandati alla squadra

Inzaghi non ha ancora mandato giù la prestazione nel derby. Nel post-partita, il tecnico, era visibilmente deluso dalla partita. Lo stesso Inzaghi si è addossato tutte le colpe di quanto accaduto davanti alle telecamere, ma sicuramente qualcosa alla squadra andava detto. E, alla ripresa degli allenamenti, ad Appiano Gentile, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico interista ha voluto mandare due messaggi forti e chiari. Il primo, riguardante la partita e l’approccio. L’Inter è sembrata molle fin dall’inizio. Addirittura, dopo aver ripreso la gara con il gol di Dimarco, è entrata nel secondo tempo ancora più distratta. Il secondo, la partita di Manchester non è stata un alibi per la stanchezza. Siamo a settembre e la squadra non può essere già stanca adesso. Il Milan ha giocato in Europa allo stesso modo e ha fatto un’ottima partita. Dunque, niente scuse.

Inter, alcuni giocatori in ritardo di condizione

Per la squadra nerazzurra, però, alcuni elementi sembrano in ritardo di condizione. Sicuramente Lautaro, che ha, in un certo modo, l’alibi di non aver fatto quasi per niente la preparazione atletica con la squadra dopo la Copa America. Ma anche Pavard è sembrato in difficoltà rispetto al suo solito. Senza dimenticare Mkhitaryan, equilibratore nella passata stagione e che, invece, adesso, sembra non riuscire ad esprimersi al meglio. Fattori che Inzaghi deve considerare per evitare delle stagioni come le due precedenti a quella dello scudetto. L’Inter non può avere di già la pancia piena.