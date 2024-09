Inter, “c’entra poco con la squadra” | Siluro inequivocabile

Piovono le critiche sull’Inter dopo il derby perso in malo modo. Sotto la lente di ingrandimento, non tanto il risultato della partita, quanto la prestazione offerta dalla squadra nerazzurra

Inter nell’occhio della critica dopo la brutta sconfitta ottenuta nel derby contro il Milan. La squadra nerazzurra è uscita a pezzi per come a giocato e per l’atteggiamento mostrato domenica sera. Gli uomini di Inzaghi dovranno rispondere con vittorie e con la continuità che è mancata in questo inizio di stagione. Intanto, arrivano critiche su alcuni singoli della rosa interista rei di non essere all’altezza.

Inter, che bordata del quotidiano: “Non c’entra nulla con i nerazzurri”

Inter che sta ricevendo tantissime critiche. Gli uomini di Inzaghi dovranno rispondere presente e dare continuità di risultati con delle vittorie, soprattutto per scongiurare lo spauracchio visto nei due anni precedenti alla vittoria del ventesimo scudetto. Intanto, dalle pagine di Tuttosport, arrivano feroci critiche nei confronti di due singoli. Il primo è Asllani, che non è mai stato all’altezza di Calhanoglu ed è rimasto solo una sua controfigura, seppur il suo minutaggio è aumentato esponenzialmente. Poi, ancora di più, Frattesi. Il centrocampista, per il quotidiano, “non c’entra nulla con l’Inter”. Il tipo di gioco di Inzaghi non lo premia. E benchè sia un grande assaltatore, fa molta fatica nella fase di palleggio. Ed ecco spiegato il perchè non riesce a trovare spazio con i nerazzurri.

Serve una risposta pronta e sul campo: cercasi moto d’orgoglio

Le facce del post-partita sono state tutto un programma. Da Inzaghi a Lautaro, i nerazzurri sono usciti con le ossa rotte dalla partita contro il Milan. Un risultato deludente ed inaspettato quanto a prestazione. Servirà rispondere subito presente fin dalla partita contro l’Udinese. I nerazzurri devono rientrare assolutamente nella lotta per la vittoria dello scudetto perchè, fino ad ora, i punti fatti, sono davvero pochi. E l’unico modo per farlo è quello di vincere e di farlo in maniera consecutiva. Ce la faranno i nerazzurri?