Inter, addio certo a Inzaghi | Impossibile trattenerlo: ACCORDO trovato con la nuova squadra

La decisione è stata presa: sarà addio a fine stagione. L’accordo sarebbe stato trovato per la prossima estate

L’Inter, oramai da parecchi mesi, sta lavorando per programmare la prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di rinforzare l’organico per rendere la rosa ancora più competitiva rispetto a questa stagione e fare in modo che i ragazzi di Inzaghi possano puntare al campionato ed anche a fare bene in Champions League.

Ma, alla componente della competitività, i nerazzurri dovranno abbinare anche alcune indicazioni date dalla nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha intenzione di abbassare l’età media della squadra, di abbassare i costi totali della rosa e di abbassare il monte ingaggi che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Ma oltre al mercato in entrata, bisognerà anche occuparsi del mercato in uscita visto che ci sono giocatori che con ogni probabilità lasceranno Appiano Gentile in estate.

Uno di loro avrebbe già la società pronto ad acquistarlo. Per ogni discorso approfondito se ne riparlerà nella prossima stagione. Il giocatore non vuole più stare in maglia nerazzurra.

Inter, il giocatore lascia Appiano: pronta la nuova squadra

L’Inter è concentrata a finire al meglio questa stagione e a portare in viale della Liberazione quanti più trofei possibili. Poi, sarà rivoluzione. E tra i giocatori in partenza c’è sicuramente Davide Frattesi. Il centrocampista ha deciso di lasciare i nerazzurri e di trovare più continuità altrove.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Roma è la squadra in vantaggio, ma occhio anche alla possibilità Napoli che potrebbe inserirsi. Di sicuro, la richiesta di Marotta e Ausilio è di circa 40 milioni di euro.

Frattesi, a gennaio addio all’Inter molto vicino

Davide Frattesi, a gennaio, è stato molto vicino a lasciare l’Inter. Il giocatore voleva giocare di più ed il pressing della Roma ha fatto breccia su di lui. Ma la richiesta elevata dei nerazzurri non ha permesso di imbastire una trattativa così complessa e non se ne è fatto nulla.

Su di lui, c’erano stati anche interessi dalla Premier League, con il Nottingham Forest che non avrebbe avuto alcun problema a pagare la cifra richiesta dall’Inter.