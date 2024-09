Lautaro, un digiuno che inizia a pesare | Un solo gol in 7 mesi

Il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, non ha ancora segnato il suo primo gol stagionale, adesso il digiuno dell’argentino inizia a pesare per i tifosi interisti.

Lautaro – La scorsa è probabilmente stata la miglior stagione della carriera di Lautaro Martinez. Ben 24 gol nel corso del campionato di Serie A, quota che li ha concesso di vincere il titolo di capocannoniere del campionato. L’attaccante però non ha fatto faville soltanto nel campionato nostrano, il Toro ha vinto anche il titolo di capocannoniere della Copa America. Anche nella competizione sudamericana è stato fondamentale l’apporto di Lautaro, l’attaccante ha timbrato il cartellino anche in finale permettendo all’Argentina di vincere il uso sedicesimo titolo.

Lautaro, una partenza da dimenticare

Tuttavia, c’è un dato a dir poco preoccupante per quanto riguarda le reti in Serie A. Nonostante l’attaccante sia riuscito a vincere il titolo di capocannoniere c’è da dire che Lautaro ha smesso di segnare con continuità dopo il 28 febbraio. Da lì c’è un solo gol con la maglia dell’Inter e risale a il 10 maggio, durante la sfida con il Frosinone. Neanche il nuovo inizio di campionato ha riacceso l’animo dell’argentino, nessun gol per lui nelle prime 5 partite di Serie A. Un solo gol in ben 7 mesi è una statistica preoccupante per un giocatore dell’importanza di Lautaro.

Caso? Inzaghi dice di no

Se per molti giornalisti sportivi si può benissimo parlare di “caso Lautaro” il tecnico dei nerazzurri non è di questo avviso. Inzaghi ha più volte difeso il capitano nerazzurro durante le sue interviste. Per il tecnico le prestazioni del Toro sono strettamente legate alla scarsa condizione fisica dell’argentino. L’attaccante ha avuto meno tempo dei compagni per rimettersi in forma all’inizio della stagione, per Inzgahi è solo questione di tempo prima che Lautaro riprenda a segnare come prima. Fatto sta che l’assenza dei gol dell’argentino inizia a farsi sentire, i tifosi sperano che si riesca a sbloccare al più presto.