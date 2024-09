Inter, grandi incassi per il film | 80 mila spettatori

Il docufilm dedicato alla vittoria della seconda stella è uscito nelle sale giorno 19 settembre, gli incassi hanno superato le aspettative raggiungendo quota 1 milione di euro.

Inter – Dopo la gloriosa stagione dell’anno scorso, il reparto marketing dei campioni d’Italia ha ben pensato di celebrare la vittoria con un film. Un documentario che ha ripercorso la strada dei nerazzurri di Simone Inzaghi fin dalla prima giornata di campionato alla vittoria nel derby di Milano che ha portato alla matematica vittoria dello scudetto. La pellicola è uscita nelle sale giorno 19 settembre ed è rimasta nei cinema fino ad oggi 25 settembre.

Grande successo per “INTER – Due stelle sul cuore”

“Inter – Due stelle sul cuore” questo il titolo del film con regista Carlo A. Sigon, regista anche del docufilm dedicato all’ex capitano nerazzurro Javier Zanetti. Il film ha riscosso un successo inaspettato. Ben 80 mila spettatori si sono recati nei cinema per rivivere il successo della seconda stella. Un incasso che ha raggiunto il milione di euro, numeri davvero sorprendenti raggiunti in una sola settimana. I tifosi interisti non hanno perso l’occasione di vivere l’esperienza di un documentario esclusivo pieno di retroscena sulla scorsa stagione. Nel documentario sono presenti anche diversi interventi da parte di alcuni personaggi dello spettacolo come Luciano Ligabue.

L’assenza di Zhang ha fatto molto discutere

Non è passata inosservata l’assenza dell’ex presidente nerazzurro Steven Zhang. Per l’intera durata della pellicola non c’è alcuna scena in cui c’è la partecipazione dell’ex presidente. La motivazione ufficiale è legata alla questione dell’assenza di Zhang a Milano durante la produzione del film, tuttavia questa versione non ha convinto tutti i giornalisti. Steven Zhang ha riportato i nerazzurri ad altissimi livelli, a prescindere da come si sono svolte le questioni legate alla produzione avrebbe probabilmente meritato uno spazio all’interno del documentario per celebrare il suo ultimo successo con l’Inter.