Lautaro e la promessa | Ora è tempo di fatti

Lautaro Martinez è rimasto a secco anche nel derby. L’argentino ha affermato ancora quanto detto nel post-partita. Adesso non è il momento di proclami, in una situazione molto delicata per i nerazzurri

Lautaro ha parlato ancora dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. L’attaccante nerazzurro capisce le difficoltà della squadra e, soprattutto, le sue. Il Toro è ancora a secco sia in campionato che in Champions League. Ma ad allarmare sono le prestazioni sottotono, ben lontane da quelle fatte vedere nella passata stagione. Il tempo per rimediare c’è. Ma bisogna sicuramente sbrigarsi, per evitare brutte sorprese come nelle due stagioni precedenti allo scudetto.

Lautaro: “Testa bassa e pedalare. Il gol arriverà così”

Lautaro, intervistato da Radio Serie A, non vuole fare proclami e focalizza la sua attenzione sul migliorare una condizione fisica non ottimale e che non gli sta garantendo di giocare al meglio e, soprattutto, di segnare. L’attaccante è molto rammaricato e vuole risolvere la situazione alla svelta.

Ecco le parole di Lautaro: “Sicuramente sì. Però sono concentrato sulla squadra e lavoro per la squadra, lavoro per il meglio dell’Inter. A volte quando non si riesce a segnare cerco di fare altre cose ma adesso mi devo mettere a lavorare. Testa bassa e pedalare, come ho fatto sempre nella mia carriera. E niente, il gol arriverà”.

Condizione, problemi strutturali e motivazioni: le ragioni del flop nerazzurro

Ovviamente, i gol di Lautaro, non sono l’unica componente che manca al mondo Inter in questa fase della stagione. La condizione generale di tutta la rosa non è ottimale e la squadra sembra stanca e senza energie fisiche e mentali. Oltre a questo, c’è anche qualche problema strutturale, visto che mancano giocatori capaci di dare qualcosa di diverso, come saltare l’uomo e creare la superiorità numerica. Oltre a questo, sembra che, in generale, non sia ancora terminata la sbornia per la vittoria della seconda stella. Ma nella sport il tempo passa in fretta e, per questo, non si può pensare di vivere di rendita.