Marotta e Ausilio hanno il colpo in canna | Pronta la strategia

L’Inter, dopo Monza, pensa alla partita contro il Manchester City per l’esordio in Champions League. Intanto, la dirigenza, si muove per portare a Milano il prossimo colpo di mercato in casa nerazzurra

Marotta e Ausilio si sono messi subito al lavoro per andare a rintracciare tutti quei profili che possono fare al caso della squadra nerazzurra in vista della prossima stagione. Il club di viale della Liberazione, infatti, vuole programmare fin da subito per regalare, ancora una volta, a Simone Inzaghi, una squadra che possa essere competitiva. Intanto, la dirigenza, si sta muovendo con una strategia molto chiara su un obiettivo.

Marotta e Ausilio sono pronti: chiara la strategia per un obiettivo di mercato

Marotta e Ausilio, dunque, si sono già messi al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. I due dirigenti, infatti, hanno ben chiaro un obiettivo di mercato. Si tratta di Jonathan David, attaccante del Lille, che andrà via a parametro zero a fine stagione. La concorrenza è davvero molto alta, ma la dirigenza nerazzurra, secondo quanto riportato da SportMediaset, ha ben chiara una strategia. Marotta e Ausilio, infatti, vogliono provare a bloccare fin da subito il giocatore per portarlo a Milano durante questa estate. Una mossa che, nelle ultime stagioni, è stata vincente. L’Inter si augura che anche in questo frangente il risultato possa essere lo stesso.

Attacco nerazzurro: David l’obiettivo principale, ma quanto movimento!

Il prossimo mercato nerazzurro sarà caratterizzato anche dai movimenti nel reparto offensivo. Come sappiamo e come abbiamo riportato, David rappresenta l’obiettivo principale. Ma il suo arrivo può essere facilitato dagli addii. Infatti, sia Marko Arnautovic che Jaoquin Correa sono fuori dal progetto e verranno portati a scadenza di contratto. La loro partenza, potrebbe regalare al mondo Inter la possibilità di creare spazio per l’attaccante canadese. Ma, oltre a questo, servirà anche il giusto tempismo e la strategia corretta.