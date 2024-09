Bergomi spietato: “Squadra vecchia, non più forte” | Inter affondata

L’ex capitano nerazzurro, Beppe Bergomi, oggi opinionista, ha parlato della squadra nerazzurra e del derby perso. La partita, però, ha mandato messaggi più globali riguardante tutta la struttura della rosa di Inzaghi

Bergomi non ci sta e fa una critica spietata nei confronti della squadra nerazzurra. La sconfitta nel derby contro il Milan ha messo in ombra la buona prestazione fatta in Champions League contro il Manchester City. I nerazzurri sembrano essere i lontani parenti della squadra ammirata nella scorsa stagione e l’ex capitano nerazzurro ha affondato il coltello nella piaga, parlando dei problemi strutturali della rosa di Simone Inzaghi.

Bergomi: “Inter, squadra vecchia. E non è la rosa più forte del campionato”

Bergomi, dunque, intervenuto dagli studi di Sky Sport, ha dato il suo parere sulla squadra nerazzurra. L’ex capitano interista, ha parlato della rosa di Inzaghi ed è andato controcorrente rispetto ai giudizi che, nelle scorse settimane, sono stati dati forse con un po’ troppa fretta.

Ecco le parole di Bergomi: “Non è la squadra più forte del campionato, ma lo scorso anno è stata la più brava. Se tornano con quella testa lì, possono competere. Contro il Genoa l’Inter fa una buona partita, forse migliore dell’anno scorso, ma prende gol su disattenzioni. Questa sera ti devi accorgere che il Milan sta meglio e devi accontentarti dell’1-1. Se non ritrovano l’atteggiamento diventa difficile. E poi appena gli altri accelerano, la difesa in alcuni giocatori è vecchia e lenta. Mancano giocatori che saltino l’uomo. O gioca una partita come quella di Manchester, in cui si chiude e riparte, oppure fa fatica a fare la partita”.

Inter, dal mercato manca qualcosa in entrata

La squadra nerazzurra, questa estate, è stata rinforzata con quattro nuovi elementi di sicura qualità. Ma la rosa di Simone Inzaghi, avrebbe bisogna anche di altre caratteristiche. Come affermato dallo stesso Bergomi, manca chi sappia creare la superiorità numerica. Dunque, o il canovaccio della partita viene indirizzato dall’Inter, oppure, come accaduto in questo inizio di campionato, si rischiano grosse delusioni. Oltre a questo, sarebbero serviti altri innesti per rafforzare la rosa, come una punta ed un esterno destro con caratteristiche differenti. La squadra sarà questa fino a fine stagione, ma bisognerà trovare al più presto una soluzione perchè l’andazzo sembra essere quello del 2022.