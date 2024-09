Inter, non ci siamo | Tutte le ragioni della crisi

La squadra nerazzurra non riesce a vincere il derby e getta all’aria tutto quello che di buono aveva fatto contro il Manchester City. Ma sono tanti i motivi della crisi interista

Inter in crisi. Un binomio che non si sentiva da parecchio tempo e che invece, in questo inizio di stagione, ritorna. Una brutta abitudine che era stata persa, visti i tanti successi avuti in queste stagione. Ma uno spauracchio che va necessariamente abbondonato. Le parole di Inzaghi e Lautaro, nel post-partita contro i rossoneri, preoccupano. E ci sono vari motivi che hanno portato a questa situazione.

Inter, non ci siamo: i nerazzurri in crisi. Tutti i motivi del momento no

Inter che entra in crisi, dopo aver fatto una grande partita in Champions League. Negli occhi dei tifosi nerazzurri sembra esserci lo spauracchio della stagione post-Conte. Dopo lo scudetto vinto, i nerazzurri hanno perso tantissimi punti per strada consentendo al Milan di vincere il campionato. Per carità, le cose si possono ancora aggiustare, ma è vero che bisogna pensarci fin da subito. In queste partite, i nerazzurri sono mancati soprattutto di testa. Chissà, il pensiero fisso della Champions, ha fatto sì che tante energie mentali fossero messe da parte in campionato. Ma l’impressione, vedendo qualche gesto tecnico di sufficienza, sembra che l’Inter abbia anche un po’ peccato di presunzione. Come se lo scudetto vinto nella passata stagione abbia dato un diritto concesso da nessuno a poter dare per scontato certi risultati. Ma le cose non stanno così.

Mercato e condizione fisica: due fattori che incidono

Ma l’atteggiamento mentale non è il solo problema. La pancia piena è solo una parte della questione. In estate, sono arrivati quattro acquisti per rinforzare la rosa. Ma l’impressione è che certi reparti andavano rimpolpati allo stesso modo. Per esempio, la difesa, con un elemento centrale che potesse essere un alter ego di Acerbi. Ma anche un’altra punta con caratteristiche differenti ed un esterno a destra. Insomma, si poteva e doveva fare di più. Poi, i tanti impegni di questa estate con le nazionali, hanno fatto il resto. Ma questi sono valsi per tutti. Insomma, la situazione va migliorata e fin da subito. Altrimenti, il rischio di regalare un campionato diventa parecchio elevato.