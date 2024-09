Conte, stoccata all’Inter: “Con me fiore all’occhiello” | Le parole che fanno arrabbiare i tifosi

Il tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa e non ha mancato di lanciare una piccola frecciata al club nerazzurro su un aspetto che è cambiato dopo il suo arrivo sulla panchina interista

Conte è ancora una figura molto incisiva all’interno del nostro calcio. Il tecnico, da questa estate, ha sposato il progetto del Napoli e si trova a un punto dalla vetta. Ma l’ex Juventus ed Inter, in conferenza stampa, ha anche ricordato alcuni elementi della sua avventura passata sulla panchina nerazzurra, lanciando una piccola stoccata al club di viale della Liberazione per quanto riguarda un aspetto in particolare.

Conte e la stoccata all’Inter: “Appiano prima di me era un disastro”

Conte, dunque, ha voluto sottolineare un merito che ha riguardato il suo arrivo all’Inter, ovvero quello delle infrastrutture e del centro sportivo. Il tecnico ha voluto parlare di quanto fatto costruire durante la sua esperienza.

Ecco le parole di Antonio Conte: “Io vengo da esperienze inglesi dove so l’importanza di un centro sportivo proprio anche per le giovanili. Sono tasselli importanti. Anche all’Inter arrivai e Appiano era un disastro. Abbiamo lavorato molto sui campi e la foresteria: ora Appiano è un fiore all’occhiello. Un centro sportivo a fine anno può darti qualche punto. Il Napoli oggi è ad un livello che è giusto continuare a crescere”.

Conte-Inter, un rapporto che divide i tifosi nerazzurri

Conte e l’Inter hanno vissuto un periodo sicuramente bello insieme. Il tecnico ha portato alla vittoria del diciannovesimo scudetto nerazzurro, prima di lasciare la panchina. In molti, però, non gli perdonano le continue sfuriate dovute al mercato e l’addio mentre la situazione era diventata complicata e che poi, per fortuna dell’Inter, portò all’arrivo di Inzaghi. Senza parlare di alcune frecciate lanciate al club. Per i nerazzurri, sicuramente, sarà un membro della storia del club, ma il tifoso è diviso su chi mantiene un buon ricordo e chi, invece, non gli perdona alcuni episodi.