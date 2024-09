Criscitiello ci va giù duro | Critica pesante all’Inter

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, sul sito dell’emittente ha criticato fortemente l’Inter per quanto fatto ieri sera contro il Milan, ma anche per questo inizio di stagione

Criscitiello ci va giù duro e critica aspramente la squadra nerazzurra per quanto fatto vedere fino a questo momento. Un inizio di stagione molto negativo per gli uomini di Inzaghi che non stanno dimostrando quanto fatto nella passata stagione. E non può essere un buon risultato contro il City a mitigare le cose ad Appiano Gentile.

Criscitiello: “Un derby può cambiare tante storie, che magia il calcio”

Criscitiello, dunque, ha parlato della partita di ieri sera il cui risultato ha ribaltato completamente il pronostico della vigilia fatto da quasi tutti.

Ecco le parole di Criscitiello: “Che magia il calcio. Quello che vale oggi, non vale domani. Martedì sera gli insulti, stanotte cori e applausi. Il Milan aveva già esonerato Fonseca. Lo cacciamo prima del derby o dopo? Facciamo dopo, tanto prenderà un’altra batosta e lo buttiamo nella “Gabbia” dei leoni. Fonseca, però, la Gabbia l’ha aperta prima di tutti e in mano ai leoni ci ha buttato la dirigenza dopo Inter-Milan. I leoni a volte diventano gattini. E i gattini diventano leoni. Il calcio è pazzesco. Il Milan era morto ma un derby può cambiare tutte le storie vissute fin qui. Fonseca indovina formazione, strategia e cambi. Ibra, questa volta, parla poco e conta fino a 100 e non fa danni; la squadra gioca un derby con il petto in fuori”.

Ancora il giornalista: “Inter irriconoscibile. Chi erano i campioni d’Italia?”

Il giornalista, poi, ha continuato: “Vittoria meritata, dopo tante agonie. Festeggia il popolo rossonero e adesso la dirigenza milanista dovrà richiamare quei 2-3 allenatori messi in pre allarme e dire “scusate stavamo scherzando”. Bisognava guardare attentamente la maglia dell’Inter per capire che stavamo vedendo i campioni d’Italia. Lo scudetto sulla maglia, la scritta Betsson Sport, altrimenti avremmo confuso i Campioni d’Italia. Dopo la pessima prestazione di Monza, anche Inter-Milan steccata. Non capita tutti gli anni ma certamente non ci si può accontentare di un piacevole 0-0 in Champions a Manchester per essere felici”.