Esposito, l’Inter ha un piano | E occhio alla novità

Francesco Pio Esposito si sta mettendo in mostra anche in questa seconda stagione con la maglia dello Spezia. Per lui, i nerazzurri, hanno un piano per il futuro

Esposito sta incantando con la maglia dello Spezia. L’attaccante stabiese, in questo week-end, è stato autore di una doppietta che ha permesso ai liguri di portare a casa i tre punti finali. Una prestazione a tutto tondo, in cui l’attaccante ha fatto tanto lavoro sporco per i compagni di squadra e ha avuto anche altre occasioni da gol per poter aumentare il bottino. Intanto, in viale della Liberazione, osservano con attenzione ed hanno già il piano per il futuro.

Esposito superstar: il centravanti incanta l’Inter. Il piano per il futuro

Esposito, quindi, si sta mettendo ancora in mostra in questa sua seconda stagione con la maglia dello Spezia. L’attaccante, infatti, ha già segnato 3 gol in 5 presenze – quanto l’intera passata stagione -, oltre ad averne fatti 4 in due partite con la maglia della Nazionale Under 21. Un giocatore che ha bruciato le tappe, essendo tre anni sotto età in Nazionale e avendo iniziato a giocare da titolare, tra i professionisti, con un anno di anticipo rispetto alle tappe tipiche. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’Inter lo osserva con attenzione e punta su di lui. Anche per la nuova politica di Oaktree, il giocatore non verrà ceduto e ritornerà a Milano nella prossima stagione per capire quale sarà il prossimo step di crescita.

Per l’attaccante c’è anche una grossa novità

Abbiamo detto come il classe 2005 abbia iniziato alla grandissima la sua stagione il Liguria, ma non solo. Anche in Nazionale il ragazzo si è messo in mostra con gol e grandissime prestazioni. E nelle ultime ore si sta facendo sempre più largo la possibilità di una convocazione anche da parte di Luciano Spalletti. Il ct azzurro sta prendendo nota sulle prestazioni del ragazzo e potrebbe optare per fargli fare il grande salto anche per quanto riguarda la maglia azzurra.