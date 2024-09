De Grandis, giornalista per Sky Sport, ha parlato della Nazionale italiana di Luciano Spalletti, soffermandosi soprattutto sul centrocampo azzurro. Nelle partite contro la Francia e Israele, grande protagonista è stato un giocatore come Frattesi che, nella gestione del tecnico di Certaldo, è il capocannoniere. Di lui, ha parlato lo stesso giornalista, ammettendo come il ct abbia commesso un errore agli Europei.

De Grandis: “Spalletti ha fatto un errore con Frattesi all’Europeo”

De Grandis, dunque, è tornato a parlare dell’ultimo sventurato Europeo azzurro e delle cose che non sono andate. Il giornalista, soprattutto, si è soffermato sul centrocampo e su un giocatore in particolare come Davide Frattesi.

Ecco le parole di De Grandis: “Barella nel centrocampo titolare dell’Italia tornerà comunque, è reduce soltanto da un piccolo intervento. E’ importante il ritorno di Tonali che da fisicità, ma è importante anche che Spalletti sia tornato a mettere i giocatori nel proprio ruolo, come Frattesi per esempio. Davide agli Europei entrava da trequartista o ala, mentre lui è un incursore di centrocampo. Spalletti non è scarso, doveva abituarsi a fare il ct, è stato giusto dargli una seconda chance dopo gli Europei a mio avviso”.

Frattesi scalpita: anche Inzaghi deve tenere conto delle prestazioni del centrocampista

Frattesi, in questo momento, è sulla bocca di tutti sia per essere stato protagonista delle partite con la maglia azzurra, sia perchè tutti, adesso, reclamano maggiore spazio per lui nei prossimi impegni con l’Inter. La palla passa a Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro stima molto il centrocampista, ma in queste partite non lo ha fatto giocare molti minuti. L’occasione buona potrebbe essere quella contro il Monza, visto che poi ci saranno due partite importanti come quelle contro il Manchester City ed il Milan. Frattesi è un’arma importantissima per l’Inter e gode della fiducia di tutto l’ambiente. Prova ne sia le offerte di mercato estive che la società ha rifiutato per tenerlo a Milano.