Inter, la Gazzetta “Resa dei nerazzurri” | Tempesta di 5 in pagella

I giornalisti della Gazzetta dello Sport hanno espresso il proprio punto di vista sul derby di ieri sera, i voti dei nerazzurri faticano ad arrivare alla sufficienza

Inter – Che la prestazione avuta ieri sera dai nerazzurri non sia stata sicuramente tra le migliori dell’era Inzaghi è sotto gli occhi di tutti. I quotidiani sportivi oggi esaltano la partita del Milan di Fonseca mentre condannano completamente l’Inter di Inzaghi. La linea comune è che i nerazzurri non sono più quelli di prima, qualcosa sembra essersi rotto. Dello stesso parere sono i giornalisti della Gazzetta dello Sport, oggi prima pagina dedicata completamente alla vittoria del Milan.

Per la Gazzetta si salvano in pochissimi dell’Inter

Pochi i pareri positivi riguardo la sponda nerazzurra, soltanto quattro dei 16 giocatori entrati in campo meritano la sufficienza per i giornalisti della Gazzetta. Tra di loro abbiamo Dumfries, Dimarco e Barella, ma il voto più alto lo riceve Sommer con un grande 7,5. Voto che non sorprende di certo chi ha seguito la partita di ieri sera, per Gazzetta sui gol subiti Sommer è l’ultimo dei colpevoli.

Tanti 5, anche per Inzaghi

Passiamo invece alle noti dolenti, per la Gazzetta i giocatori nerazzurri a non aver raggiunto la sufficienza sono davvero troppi. Non superano il 5 in pagella Pavard, Acerbi, Calhanoglu, Thuram, Darmian e Asllani. Senza dimenticare il peggiore in campo per il giornale rosa, Mkhitaryan, sempre lui era stato scelto come peggiore in campo delle fila nerazzurre contro il Manchester City. Infine il voto al tecnico non differisce di certo, 5 anche per Simone Inzaghi: “Colpito da improvviso turnover, ma non è colpa dei cambi se l’Inter perde. Era senza gambe e idee. Qualcosa non girapiù come prima…“. Questa la valutazione dei giornalisti di Gazzetta che sottolineano come nell’Inter ci sia qualcosa che non va, ma Inzaghi non è sicuramente l’unico responsabile.