Dimarco, derby a rischio? | Da Appiano filtra questo

Dimarco e il derby: l’esterno salta la stracittadina? Inzaghi valuterà, intanto ci sono le prime sensazioni che filtrano da Appiano Gentile sulle sue condizioni

Dimarco è uno dei giocatori che, in questo momento, rischia di non poterci essere nel derby. L’esterno nerazzurro, dopo essere stato il più positivo contro il Monza, è stato costretto a saltare la partita d’esordio in Champions League contro il Manchester City ed è in dubbio per la stracittadina. Inzaghi avrà a breve delle risposte sul suo esterno. Intanto, ecco cosa filtra da Appiano Gentile.

Dimarco, out anche per il derby? Ecco le condizioni dell’esterno nerazzurro

Dimarco, dunque, è ancora in dubbio per il derby di domenica sera. L’esterno nerazzurro è alle prese con l’infortunio avuto durante la partita contro il Monza. Simone Inzaghi, dopo il Manchester City, ha fatto filtrare un cauto ottimismo sulle sue condizioni, ma bisognerà valutarle giorno per giorno. Quello che sembra sicuro è che non verranno presi rischi sul ragazzo. Intanto, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il giocatore sta bene e verrà valutato durante l’allenamento sul campo. Sembra che le condizioni siano buone, ma si avrà il dubbio sul suo impiego fino all’ultimo istante. Inzaghi, quindi, deciderà se schierarlo titolare oppure se portarlo in panchina.

L’esterno italiano out? Ecco tutte le soluzioni per Inzaghi

Come detto, l’esterno della Nazionale potrebbe anche non essere schierato da titolare. A quel punto, Simone Inzaghi, dovrà valutare bene quale soluzione adottare. Come si sa, anche Tajon Buchanan è fermo ai box. Quindi, di ruolo, ci sarebbe solo Carlos Augusto. L’altra opzione porterebbe allo spostamento di Darmian sulla sinistra, ma il brasiliano sembra in netto vantaggio. Insomma, il derby è alle porte e i nerazzurri vogliono portare a casa i tre punti. Questo vorrebbe dire sicuramente avere delle certezze per il futuro e riscattare la partita contro il Monza. Ma ci vorrà la gara perfetta perchè il Milan non vuole fare sconti.