Milan, due dubbi per Fonseca | Ecco chi gioca

Milan che si prepara in vista del derby contro l’Inter. Una sfida molto delicata per la squadra rossonera. Intanto, Fonseca, ha in mente l’undici titolare con due dubbi di formazione

Milan che vuole riscattare l’ultima brutta prova all’esordio in Champions League contro il Liverpool. La squadra rossonera, vuole avere un moto d’orgoglio e quale migliore occasione del derby di Milano per dimostrarlo. Proprio per questo, Paulo Fonseca, vuole schierare la miglior formazione possibile per cercare di abbattere l’Inter. E, in tal senso, il tecnico portoghese ha due dubbi su chi schierare dal primo minuto di gioco.

Milan, Fonseca vuole vincere: due dubbi di formazione per i rossoneri

Milan in cerca di riscatto e Milan che vuole evitare un’altra vittoria nerazzurra nella stracittadina. La squadra di Paulo Fonseca è alla ricerca di un identità chiara, ma soprattutto del riscatto. Per questo, il tecnico portoghese, sta scegliendo in maniera certosina l’undici titolare per il derby. Secondo quanto riportato dalla redazione di SportMediaset, in porta non ci dovrebbero essere problemi per Maignan. In difesa, la linea a quattro dovrebbe essere composta da Theo Hernandez, Pavlovic, Tomori ed Emerson Royal che però rimane in ballottaggio con Calabria. Il duo in mazzo dovrebbe prevedere la regia di Reijnders e la quantità di Fofana. Infine, i tre dietro all’unica punta – e qui Abraham è in vantaggio su Morata – dovrebbero essere Pulisic, Loftus-Cheek e Leao.

Derby ultima spiaggia per Fonseca: l’Inter non dovrà fidarsi

Il derby di domenica rimane l’ultima spiaggia per Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese, infatti, in caso di sconfitta, potrebbe essere esonerato con conseguente cambio in panchina. In settimana, Zlatan Ibrahimovic è stato a stretto contatto con la squadra per parlare soprattutto ai senatori e puntare sull’orgoglio. Simone Inzaghi non dovrà fidarsi. Aver vinto i precedenti sei derby potrebbe far sottovalutare un avversario che non vorrà mollare di un centimetro e vorrà allontanare ogni tipo di crisi. Per questo, i nerazzurri, sono chiamati a fare una partita tatticamente perfetta. Bisognerà fare attenzione ad ogni situazione e ad ogni particolare di gioco.