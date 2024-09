Inter-Milan, sorpresa per Inzaghi | La probabile formazione

Il derby di Milano si avvicina e le due squadre si stanno preparando per la partita. Simone Inzaghi è pronto ad inserire una sorpresa nella formazione iniziale

Inter-Milan non è una partita come le altre. Soprattutto nelle ultime stagioni, le due squadre milanesi si sono giocate spesso traguardi importanti. E anche domani sarà una sfida che avrà molto da dire in questi termini. I rossoneri devono tornare ad avere le certezze perdute. I nerazzurri devono riscattare la brutta partita con conseguente pareggio contro il Monza. Intanto, Simone Inzaghi, potrebbe aver pronta una sorpresa di formazione.

Inter-Milan, un giocatore a sorpresa per Inzaghi: la probabile formazione

Inter che si prepara al derby. La squadra nerazzurra arriva dal deludente pareggio di Monza e da quello parecchio più prestigioso contro il Manchester City. La formazione di Simone Inzaghi vuole tornare alla vittoria in campionato, ma contro ci sarà un Milan con la bava alla bocca per riscattare le ultime cattive prestazioni. Per questo, il tecnico nerazzurro, dovrà preparare la partita perfetta e scegliere gli uomini migliori.

In porta, secondo Sky Sport, ci dovrebbe essere il solito Sommer. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Pavard, Acerbi e Bastoni. Una novità in mezzo, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan sicuri del posto, Carlos Augusto in vantaggio su Dimarco – bisognerà capire se il ragazzo recupererà – e Dumfries che dovrebbe prendere il posto di Darmian sulla destra. Infine, la coppia in avanti tornerà ad essere quella formata da Lautaro e Marcus Thuram.

Inzaghi vuole provare a vincere per arrivare ad un record

Simone Inzaghi, ovviamente, non dovrà sottovalutare il Milan, nonostante una situazione di risultati non brillante. La squadra rossonera ha dimostrato, nei primi 20 minuti contro il Liverpool, di avere degli ottimi fondamentali e di poter mettere in difficoltà chiunque. Il tecnico nerazzurro ha un obiettivo specifico, vincere per i tre punti, ma anche per riuscire a portare a casa il settimo derby consecutivo. E questo sarebbe un record per lui, visto che nessuno ci era mai riuscito prima. Vedremo se il tecnico piacentino riuscirà in questa impresa.