Buchanan, che sorpresa! Inzaghi può festeggiare

Buchanan è l’unico assente di lungo corso per quanto riguarda la rosa nerazzurra. L’esterno canadese, che quest’estate era impegnato in Copa America con la propria nazionale, ha subito la rottura della tibia in allenamento ed è stato costretto a dover abbandonare anzitempo la competizione. I tempi di recupero sono stati stimati in quattro mesi, ma per il ragazzo e per Simone Inzaghi è arrivata una gran bella notizia.

Buchanan, recupero lampo? Il giocatore si allena già in campo

Buchanan ha subito un brutto infortunio e sia lo staff tecnico che quello medico avevano predicato prudenza vista la rottura della tibia. Ma per lui e per Simone Inzaghi arrivano buone notizie dall’infermeria. Il giocatore, infatti, non solo procede bene con il suo recupero, ma addirittura potrebbe anticipare di molto i tempi. Il ragazzo è già in campo con i compagni e, come riportato dal giornalista vicino al mondo Inter, Pasquale Guarro, il rientro, adesso, sarebbe previsto per ottobre. Da qui si comprende anche la scelta di Simone Inzaghi di lasciare fuori dalla lista per la Champions League il nuovo arrivato Palacios giunto a Milano proprio per sostituire l’esterno canadese in fase di recupero.

Palacios fuori dalla lista Champions: il ragazzo potrà essere valutato con calma

Palacios, dunque, è rimasto fuori dalla lista per la Champions League così come l’altro argentino, Joaquin Correa. Entrambi i giocatori non faranno parte della campagna europea della squadra nerazzurra per motivi differenti. Nella giornata dell’altro ieri, quanto il tecnico nerazzurro ha diramato la lista, si era creata molta polemica tra i tifosi che, visto l’infortunio dell’esterno canadese, avrebbero voluto vedere ripagato l’investimento fatto dalla società per il difensore classe 2003. Senza sapere, in realtà, che il recupero di Buchanan non solo prosegue spedito, ma addirittura sta anticipando i tempi. Adesso, con calma, il ragazzo potrà adattarsi al meglio negli schemi della nuova squadra. Poi, a gennaio, si farà una prima valutazione su di lui.