Inter-Milan, tutto pronto per il derby | Previsti incassi da record!

Manca poco al primo derby stagionale tra Inter e Milan, sono previsti ben 7 milioni di euro di incasso, cifra mai vista in Serie A.

Inter – La Serie A è entrata ufficialmente in clima derby di Milano! Nonostante manchino ancora due giorni alla partita anche La Gazzetta dello Sport ha dedicato la prima pagina odierna alla stracittadina. L’atmosfera è già caldissima, le due squadre si affronteranno con ben 7 posizioni di differenza tra di loro ma solo 3 punti a dividerle. Entrambe le squadre hanno diversi motivi per voler vincere questa partita a tutti i costi. Per il Milan di Fonseca sarebbe un grande segnale di ripresa, mentre l’Inter di Inzaghi ha l’occasione per dimostrare che questo inizio di campionato un po’ altalenante sia stato solo un caso.

Previsti incassi record per questo Inter – Milan

Secondo le previsioni si prospettano degli incassi giganteschi per il derby di quest’anno. Dalle prime stime sembrerebbe che l’incasso totale si potrebbe aggirare attorno ai 7 milioni di euro. Una cifra spaventosa che supererà anche lo scorso record segnato durante Inter – Juventus dell’ottobre 2019 giocata sempre a San Siro. Si va quindi verso un sold-out totale per il Giuseppe Meazza che ha recentemente giovato di alcuni lavori di rinnovo, come il nuovo tunnel per accedere agli spogliatoi o la nuovissima area Sports Pub.

Come sono andati gli ultimi derby?

Altra motivazione che spingerà i rossoneri a mettere il loro totale impegno nella partita è per interrompere la striscia di vittorie dei nerazzurri nel derby cittadino. Ben 6 derby consecutivi sono stati vinti dai nerazzurri, compresi i due derby europei giocati nel 2023. Il Milan non vince un derby dal 3 settembre 2022, ben 729 giorni fa, derby che vinto grazie alla doppietta di Rafael Leao, il gol di Olivier Giroud ma anche grazie alla prestazione superlativa di Mike Maignan. I nerazzurri invece cercheranno di segnare nuovamente la storia vincendo il settimo derby consecutivo.