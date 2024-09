Fabbian, futuro lontano dall’Inter? | La rivelazione a sorpresa

Giovanni Fabbian è uno degli elementi più interessanti del nostro calcio. Il centrocampista, in forza al Bologna, è sotto controllo dell’Inter. Ma nella ultime ore, lo scenario sul suo futuro sembra poter essere cambiato

Fabbian, sia nella passata stagione che in quella in corso, si è distinto con la maglia del Bologna. Il centrocampista si è fatto apprezzare per la presenza in zona gol e per la capacità di inserimento. La scorsa estate, i nerazzurri, lo hanno ceduto alla squadra rossoblù per 5 milioni di euro, mantenendo la possibilità di una recompra a 12 milioni. Nelle ultime ore, sembra che qualcosa sul suo futuro possa essere cambiato.

Fabbian, futuro lontano dal nerazzurro? Il Bologna vuole fare una cosa

Fabbian, dunque, è un elemento su cui ci sono gli occhi del mondo nerazzurro. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile interista, si sta mettendo in mostra con ottime prestazione con la maglia del Bologna. L’Inter, visto come sta giocando, è intenzionata a puntare su di lui per quanto riguarda il futuro, ma nelle ultime ore sta avanzando una nuova ipotesi e un nuovo scenario per il ragazzo classe 2003. Infatti, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna vorrebbe mantenere il giocatore in Emilia e vuole cercare un accordo con i nerazzurri. L’Inter, dal canto suo, oltre alla possibilità di tenerlo in rosa per il futuro, potrebbe anche pensare di riacquistarlo per cederlo a cifre maggiorate rispetto ai 12 milioni o inserirlo in qualche contropartita. Nei prossimi mesi si capirà di più.

Inter, il futuro è adesso: quanti giovani osservati speciali

La società nerazzurra, oramai dalla scorsa stagione, ha intrapreso una politica di ringiovanimento della rosa nerazzurra. L’anno scorso è arrivato un elemento molto interessante come Yann Bisseck. In questa stagione, invece, l’investimento giovane è stato fatto su Palacios. Ma sono tanti i giocatori che sono sotto la lente di ingrandimento di viale della Liberazione. Si è parlato appena di Fabbian, ma il centrocampista non è il solo. Valentin Carboni è in prestito al Marsiglia e potrebbe crescere con De Zerbi. Così come sta facendo bene Francesco Pio Esposito con la maglia dello Spezia. Insomma, il futuro è adesso e i nerazzurri non vogliono farsi scappare i loro talenti in giro per l’Europa.