Anche Materazzi in clima derby! | “Spero che il Milan…”

Marco Materazzi ha recentemente rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha espresso i propri pareri sui nerazzurri e sulla dirigenza milanista

Marco Materazzi non perde occasione per difendere la sua Inter e mostrargli il pieno supporto. La Gazzetta dello Sport ha recentemente intervistato l’ex difensore che non ha potuto fare a meno di dire la sua sulla squadra di Inzaghi e sull’imminente Derby. Materazzi ha detto di avere in testa la settima vittoria consecutiva, l’ex calciatore sà bene cosa significherebbe per giocatori e tifosi. Non sono mancati gli apprezzamenti alla prestazione di Manchester, in particolare alla serata di Zielinski e alla sua perfetta integrazione nel gioco di Inzaghi.

Materazzi punzecchia Ibrahimovic!

Negli scorsi giorni si è discusso molto delle parole di Ibrahimovic nel pre partita di Milan – Liverpool. Ai microfoni di Sky, Ibrahimovic si è definito il “boss” dei rossoneri, aggiungendo che tutti lavorano per lui. Il giornalista della Gazzetta ha ovviamente chiesto a Materazzi cosa pensasse delle parole dello svedese, la risposta dell’ex nerazzurro è stata: “Mah, non mi fa nessuna impressione onestamente. Diciamo che sono parole che fanno parte del personaggio. Mi viene da dire questo, da tifoso dell’Inter: spero che il Milan non riprenda mai Paolo Maldini…“. Una frecciatina che molti tifosi rossoneri non hanno mandato giù.

Il rapporto tra i due non è mai stato dei migliori

Matrix e Ibra si sono più volte scontrati in campo e punzecchiati fuori con diverse dichiarazioni. L’astio tra i due trova le sue radici durante la stagione 2004-05, quando lo svedese vestiva la maglia della Juventus. Ibra dirà anni dopo che Materazzi giocava solo per fare male, lo svedese affermerà di aver trovato la propria vendetta in campo. Durante il derby del 2010 Ibrahimovic colpi Materazzi con una mossa di Taekwondo mandando il difensore in ospedale. Matrix risponderà in seguito alle dichiarazioni di Ibra punzecchiandolo sulla Champions vinta l’anno della sua partenza da Milano.