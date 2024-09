Condò: “Inter, convinciti di una cosa” | Inzaghi non ha scelta

Paolo Condò ha parlato della partita giocata dalla squadra nerazzurra contro il Manchester City e ha detto anche cosa Inzaghi e i suoi giocatori devono puntare in questa stagione

Condò ha parlato della partita che l’Inter è riuscita a pareggiare contro il Manchester City all’esordio in Champions League. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, è riuscita a tirare fuori una prestazione fatta di qualità, ma anche di intensità e padronanza della situazione, andando anche vicina al gol in qualche occasione. Per il giornalista, l’Inter deve convincersi di una cosa in particolare per quanto riguarda questa stagione.

Condò: “Inter, un grande merito. Taremi? Alcune cose buone, altre meno”

Condò ha analizzato il match dei nerazzurri contro i campioni d’Inghilterra, evidenziato gli aspetti che sono andati bene e quelli che invece no, concentrandosi sulla prestazione di Mehdi Taremi

Ecco le parole di Condò a Sky Sport: “L’Inter è riuscita a ripartire sempre e ha impedito che la pressione del Manchester City diventasse asfissiante. Questo è stato il grande merito, l’Inter ha giocato una grande partita. Mehdi Taremi? Nelle scelte della conduzione del contropiede ha fatto alcune cose buone, altre meno però. Mi è capitato un paio di volte di pensare “Ma perché non ha dato la palla lì?”.

Il giornalista, poi, ha continuato: “Inter, ecco a cosa devi puntare in questa stagione!”

Il giornalista, poi, ha continuato sulle aspettative per la stagione nerazzurra: “Poiché l’Inter ha giocato questa partita con diversi giocatori alternativi ai titolari e tutti l’hanno fatta bene, questa partita deve convincere l’intero ambiente interista che non si deve mollare niente. E che dopo la stagione con la finale di Champions League e quella con lo scudetto, questa è quella in cui devi inseguire entrambe le cose con analoga determinazione”.

Traguardi sicuramente importanti e complicati. Ma se lo spirito, per l’intera stagione, sarà lo stesso visto contro la squadra di Guardiola, allora i nerazzurri potranno togliersi molte soddisfazioni.