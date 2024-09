“Inter, è più funzionale di Zielinski!” | Il giudizio del tecnico

Inter impegnata in Europa, ma intanto si parla ancora della rosa di Simone Inzaghi. Il tecnico, Serse Cosmi, ha voluto analizzarla ed elogiare due singoli in particolare, esaltando le loro qualità e caratteristiche fisiche e tecniche

Inter che si appresta ad affrontare il Manchester City all’esordio in Champions League. Una partita molto complicata per il grandissimo valore dell’avversario. Oltre a questo, i nerazzurri, dovranno riscattare la prestazione molto brutta offerta contro il Monza e che ha portato a un solo punto. Intanto, l’ex tecnico di Lecce e Perugia, Serse Cosmi, ha parlato dei nerazzurri e di due giocatori in particolare.

Inter, Cosmi: “Lui è più funzionale di Zielinski per i nerazzurri”

Inter che si prepara alla Champions, ma intanto sono parecchie le opinioni in merito ai giocatori della rosa di Simone Inzaghi. Di uno in particolare, ai microfoni di Radio Serie A, ha parlato Serse Cosmi, che ha voluto elogiare il giocatore nerazzurro.

Ecco le parole di Serse Cosmi: “Mi piace molto Carlos Augusto. Non sono tutti uguali i giocatori dell’Inter, ci sono delle distanze tra i titolari e le riserve. Nel caso di Dimarco, ovviamente lui è il titolare inamovibile, però a me non dispiace il brasiliano. Si tratta di un esterno caratterizzato, con un bel piede, iniziativa e spinta. Se ti manca un giocatore del livello di Dimarco, tu puoi sostituirlo con un giocatore che per me è incredibile. Sinceramente, vedo molto più funzionale lui di Zielinski per l’Inter”.

Lautaro in affanno, Cosmi: “Tra un po’ diranno una cosa su di lui”

Il tecnico, poi, ha continuato la sua analisi sui nerazzurri, parlando anche di Lautaro Martinez: “A me piace tantissimo, è un giocatore straordinario. Mi aspetto che torni sui suoi livelli già da domani. Trovare giustificazioni a prescindere non mi è mai piaciuto, ma effettivamente la sua condizione fisica non è al momento ideale. Tra un po’ diranno che l’argentino è scarso”.