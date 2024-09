City-Inter: Inzaghi con un solo dubbio | La probabile

Il Manchester City attende l’Inter per la partita d’esordio della nuova Champions League. I nerazzurri dovranno dare delle risposte contro una delle squadre più forti del mondo.

City-Inter è la gara d’esordio di Champions League per la squadra nerazzurra in un confronto che vedrà le due squadre che si sono affrontate nella finalissima di due stagioni fa. Un ricordo amaro, per l’Inter, che è dovuta soccombere al gol di Rodri e alle tante occasioni fallite. Domani, servirà una risposta sia per quella partita, sia per il brutto pareggio ottenuto contro il Monza. E Inzaghi sta valutando chi far partire dall’inizio.

City-Inter, Inzaghi riflette sull’undici iniziale: un solo dubbio di formazione

City-Inter sarà una grande partita che promette spettacolo. Simone Inzaghi vuole la partita perfetta da parte dei suoi uomini, per iniziare bene il percorso europeo. Per questo, il tecnico, sta riflettendo al meglio su quelli che dovranno essere gli undici da mandare in campo dall’inizio. In porta, ci dovrebbe essere il solito Sommer. Il terzetto arretrato dovrebbe prevedere Pavard, Acerbi e Bastoni.

L’unico dubbio è sulla corsia destra, dove c’è il ballottaggio tra Darmian e Dumfries con l’olandese in vantaggio dopo la buona prova di Monza. Poi, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto. In avanti, la coppia è sempre quella formata da Lautaro e Marcus Thuram.

Contro Guardiola mancheranno in due

Ma se Inzaghi ha quasi definitivamente fatto le proprie scelte, c’è da dire che due giocatori non saranno della partita. A cominciare da Federico Dimarco, che si è dovuto fermare contro il Monza e salterà la partita. Per lui, in dubbio anche la presenza per il derby. Ma mancherà anche Marko Arnautovic, che è rimasto a Milano a causa di un attacco febbrile. Insomma, seppur ci sono queste assenze, il mondo Inter non vuole scuse e vuole una risposta importante dopo la brutta prestazione contro il Monza. Per abbattere gli ex campioni d’Europa, ci vorrà una partita molto più che perfetta.