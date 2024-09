Trevisani: “Non è lui” | Il paragone ingombrante

Riccardo Trevisani ha parlato della prestazione dei nerazzurri contro il Monza e delle scelte di formazione di Inzaghi, facendo anche dei paragoni tra alcuni singoli della rosa

Trevisani si è soffermato a parlare dell’Inter e della partita contro il Monza. Tante critiche sono piombate sui nerazzurri per la prestazione ed il pareggio. Ed anche Simone Inzaghi non è stato esente dalla colpa di aver fatto troppo turn-over. Di questo, ha parlato il giornalista che ha voluto dire la sua su questa situazione.

Trevisani: “Frattesi non è Barella, specie contro squadre chiuse”

Trevisani, dunque, a Cronache di Spogliatoio, ha voluto parlare delle critiche all’Inter e ha fatto un paragone tra alcuni singoli.

Ecco le parole di Trevisani: “A febbraio dell’anno scorso prima di un altro Inter-Atalanta 4-0 ci fu un Lecce-Inter, i nerazzurri giocarono con Audero, Bisseck, Sanchez, Frattesi, Asllani e Mkhitaryan a centrocampo. Ha vinto 4-0 e alla fine della partita ho letto da tutte le partite che il ‘mago’ Simone Inzaghi ha fatto il turnover. Stamattina apro i giornali e Inzaghi è un deficiente che ha fatto il turnover. Erano gli stessi”.

Trevisani, poi, ha continuato: “Quindi non mi avrete mai sul vostro carro del risultatismo. Il turnover è sempre un problema perché Barella e Calhanoglu non ce l’hanno un gemello. Io detesto il turnover, ma se c’è una settimana in cui ha senso e quando hai una settimana con Manchester City e Milan. Monza-Inter, con quattro giocatori diversi e il Monza di quest’anno è fattibile. Quando gioca Frattesi, soprattutto contro le squadre chiuse, non è Barella. Non era un genio Inzaghi prima e non è un cretino ora. Quello che ha fatto Inzaghi con l’Inter lo vediamo da tre anni, non è Monza-Inter che ci dà un giudizio definitivo”.

Il giornalista ha continuato: “Lautaro non è al livello di Benzema”

Poi, parole su un altro giocatore nerazzurro, come Lautaro, che in questo momento non riesce a trovare la via del gol. Da marzo, infatti, solo una è stata la rete segnata dall’argentino.

Ecco le parole del giornalista: “E’ fattuale: non c’è un’annata in sette anni in cui non si assenta temporaneamente. Ogni tanto si blocca, non c’è nulla di drammatico. Non è il livello Benzema o quella cosa lì”.