“Inzaghi il migliore”, l’ammissione dell’ex Milan | L’elogio inaspettato

L’ex Lazio e Milan, Pippo Pancaro, ha parlato di due suoi ex compagni di squadra che si affronteranno questa sera come Inzaghi e Nesta. L’ex terzino ha elogiato il tecnico nerazzurro per quanto fatto fino ad ora

Inzaghi, in questi anni, ha mostrato dei miglioramenti incredibili sotto tanti aspetti. Da quello comunicativo a quello tattico, il tecnico nerazzurro è diventato uno dei migliori al mondo nel suo lavoro. Intanto, uno ex compagno di squadra alla Lazio come Pippo Pancaro, ha parlato del suo percorso e dei miglioramenti avuti. Un attestazione di stima importante prima della partita contro il Monza di un altro ex compagno come Alessandro Nesta.

Inzaghi, gli elogi di Pancaro: “E’ tra i migliori al mondo. Bravo in un aspetto”

Inzaghi elogiato da tanti, ma soprattutto dai suoi ex compagni. E l’esempio, come anticipato, è quello di Pippo Pancaro che, dalle pagine di Tuttosport, ha sottolineato un aspetto in cui il tecnico è stato bravo in questi anni.

Ecco le parole di Pancaro: “Simone oggi è sicuramente tra gli allenatori migliori del mondo. È stato molto bravo nell’aggiornarsi ogni anno, visto che il calcio è in continua evoluzione, aggiungendo sempre qualcosa. È molto bravo nei rapporti umani e lo è stato anche nello scegliere collaboratori molto competenti. Nesta ha una grande occasione al Monza. Sandro ha tutto, possibilità compresa, per poter intraprendere un grande percorso da allenatore. E io glielo auguro”.

Ancora Pancaro: “L’Inter, oggi, ha il miglior calcio in Italia”

Pancaro, dunque, ha continuato: “Risultati e titoli: Inzaghi ha vinto trofei con un gioco di grande qualità. Oggi l’Inter è una delle squadre che pratica il miglior calcio in Italia. Una delle sue più grandi doti è quella di mettere i calciatori nelle condizioni di esprimersi al 100%. Riesce a prendere il potenziale massimo di ogni calciatore. Sandro è invece all’inizio di un nuovo percorso, al Monza porterà le sue competenze, ma anche grande entusiasmo e motivazione”.