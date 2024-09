De Zerbi: “Si è fatto male in nazionale” | Inter molto interessata

In conferenza stampa, il tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi annuncia il probabile forfait del gioiellino di proprietà dell’Inter, Valentin Carboni che, fino ad ora, non ha avuto molto spazio per gli infortuni

De Zerbi ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il Nizza, della situazione dei suoi giocatori. Il tecnico ha fatto un annuncio importante che riguarda l’attaccante di proprietà dell’Inter, Valentin Carboni. Il gioiellino argentino classe 2005, non potrà essere della partita con ogni probabilità per un infortunio subito in nazionale albiceleste. E c’è tutto il rammarico dell’ex allenatore del Sassuolo.

De Zerbi annuncia: “Valentin Carboni infortunato, forse non ci sarà”

De Zerbi ha parlato della prossima partita del suo Marsiglia che se la vedrà contro il Nizza. L’allenatore italiano, però, si è soffermato anche sulla condizione di alcuni suoi giocatori che non sono proprio al meglio dopo gli impegni con le proprie nazionali. Tra questi, anche il canterano nerazzurro, Valentin Carboni, che con ogni probabilità dovrà saltare la partita, in una stagione in cui non ha ancora avuto un grande minutaggio a causa di problemi fisici.

Ecco le parole di Roberto De Zerbi: “Per prima cosa devo capire come sono tornati i giocatori dalle Nazionali e non tutti sono tornati nel migliore dei modi. Valentin Carboni lo avevamo recuperato, poi è andato via con la nazionale ed ha un problema. Non sappiamo se potrà essere della partita o no. Dispiace, ma fa parte del calcio: quando i calciatori vanno in nazionale, vanno sani, ma non sai come tornano”.

L’ex Sassuolo e Carboni: un binomio che l’Inter guarda molto da vicino

Il rapporto tra De Zerbi e Carboni sembra essere viscerale. Il tecnico ha voluto il giovane talento argentino per il suo Marsiglia ed è stato accontentato. Anche l’Inter, però, punta molto sul classe 2005, sapendo che ha le qualità per diventare un grande giocatore. In attesa che il ragazzo si riprenda dai guai fisici, però, in viale della Liberazione si aspettano che cresca ancora di più con un allenatore che ha sempre valorizzato il materiale umano a propria disposizione. Poi, a fine stagione, si tireranno le somme. La società francese vanta un diritto di riscatto a 40 milioni di euro. I nerazzurri, possono controriscattarlo per un milione in più. Ma queste sono faccende ancora premature.