Inter, l’accusa del giornalista: “Lo hanno tagliato fuori!” | Le parole in controtendenza

L’Inter ha presentato nei giorni scorsi il film sulla vittoria del ventesimo scudetto e della conseguente seconda stella. Gianni Visnadi, ha mosso un’accusa su una scelta in particolare della pellicola

Inter impegnata nella preparazione della partita di questa sera contro il Monza. La squadra nerazzurra vuole conquistare tre punti che sarebbero importanti per la lotta scudetto e che servirebbero per preparare al meglio la doppia e complicatissima sfida contro Manchester City e Milan. Intanto, a Radio Sportiva, Gianni Visnadi ha parlato del recente film dello scudetto. Il giornalista, ha fatto una sottolineatura importante.

Inter, Visnadi: “Il debito di Zhang non era un debito dei nerazzurri”

Inter che è stata protagonista, come preannunciato, della presentazione del film sulla seconda stella. I nerazzurri hanno rivissuto i momenti più belli della passata stagione. Intanto, Gianni Visnadi, ha parlato di alcune situazione inerenti alla vecchia proprietà di Suning e ai rapporti con l’Inter.

Ecco le parole di Gianni Visnadi: “La Juventus ha una proprietà molto forte che ha immesso in 4 anni circa 1 miliardo di capitale fresco per ripianare i debiti. Diverso è il discorso per l’Inter, che con un monte debiti analogo si è rivolta a un fondo perché la proprietà non era in grado di onorarli da sola. Quest’ultima non è stata poi in grado di ripagare il debito e per questo ha perso l’Inter. Si tratta di un problema che ha riguardato la proprietà, non la società”.

Ancora Visnadi: “Zhang ci ha rimesso tanti soldi ed è stato fatto fuori dal film”

Un’assenza che si è notata all’interno del film è stata quella dell’ex proprietario e presidente nerazzurro, Steven Zhang. Dopo non essere riuscito a pagare il debito, c’è stato il passaggio di mano a Oaktree. Storia risaputa. Lo stesso Visnadi, però, ha voluto muovere una critica ad una scelta precisa del film.

Ecco come ha continuato il giornalista: “Il povero Zhang, che è stato addirittura tagliato fuori dal film dello scudetto, ci ha rimesso una valanga di quattrini per vincere la seconda stella. Come riconoscimento lo hanno tagliato dal film!