Inter, senti l’ex Milan: grande sgarbo ai rossoneri | C’è la stoccata

Inter che cerca conferme sul gioco e sui punti contro il Monza. Intanto, un ex Milan, fa il suo pronostico per la vittoria finale facendo, in qualche modo, uno sgarbo alla sua ex squadra

Inter che si prepara alla prossima partita di campionato contro il Monza. La squadra di Simone Inzaghi ha intenzione di conquistare tre punti che sarebbero preziosissimi, soprattutto in virtù di quelli che saranno i prossimi impegni. Dopo la partita contro la squadra brianzola, infatti, i nerazzurri se la dovranno vedere contro il Manchester City di Guardiola e contro il Milan. E a proposito della squadra rossonera, un grande ex parla della lotta scudetto, togliendo proprio la sua ex squadra, in favore dei nerazzurri.

Inter, Dida ti dà per favorita: “Ho seguito il Milan, ma i nerazzurri sono i favoriti per lo scudetto”

Inter che, dunque, si candida ad essere anche in questa stagione la squadra favorita per la vittoria finale. Gli uomini di Simone Inzaghi, soprattutto nel 4-0 contro l’Atalanta, hanno mostrato una forza, una consapevolezza, una tecnica ed un’intensità con pochi eguali. E di questo tema ha parlato un ex leggenda del Milan come Nelson Dida. L’ex portiere rossonero, non ha inserito il suo ex club come squadra favorita per la vittoria finale, ma ha elogiato l’Inter e il suo operato durante questi anni.

Ecco le parole di Nelson Dida a La Gazzetta dello Sport: “Ho seguito in particolare il Milan, ma penso che l’Inter sia ancora la favorita per lo scudetto perché ha una rosa e uno staff di qualità. Hanno puntato sulla continuità, migliorando il possibile”.

Pallone d’Oro, Dida sicuro: “Penso che ci siano giocatori migliori di Lautaro”

Dida, poi, si è anche soffermato a fare un commento per la lotta per la vittoria del prossimo Pallone d’Oro. Tra i candidati, come si sa, c’è anche l’interista Lautaro Martinez vincitore della Copa America da protagonista.

Ecco le parole sull’ipotesi pallone d’Oro a Lautaro: “Sta facendo benissimo in Serie A, per l’Inter e con la sua nazionale, ma ci sono altri giocatori che secondo me sono ancora migliori”.