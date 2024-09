Frattesi: “Gol al Verona? Ho pensato che non fosse…”

Frattesi è uno degli uomini più chiacchierati del momento. Le grandi partite giocate con la maglia della Nazionale e i gol segnati a Francia e Israele hanno fatto in modo che tanti addetti ai lavori abbiano chiesto la sua titolarità anche in maglia nerazzurra. Intanto, il giocatore, ha parlato della partita della passata stagione contro il Verona, in cui è stato grande protagonista con il gol vittoria che ha portato tre punti preziosissimi in classifica per la conquista dello scudetto.

Frattesi: “Gol al Verona? Alla traversa di Bastoni ho pensato che non fosse il nostro anno”

Frattesi, dunque, ha ripercorso i ricordi di una stagione esaltante come quella dell’anno scorso. Una stagione in cui anche lui, con i suoi ingressi sempre sul pezzo, ha inciso parecchio diventando decisivo per la conquista dello scudetto. Lo stesso giocatore ha parlato, come anticipato, della partita contro il Verona in cui, dopo un’azione rocambolesca partita dalla traversa di Alessandro Bastoni, si è fiondato in area a raccogliere il pallone e a depositarlo in rete.

Ecco le parole di Frattesi: “La partita più folle che abbia mai giocato. Sulla traversa di Alessandro Bastoni ho detto: “Non è possibile, non è l’anno nostro”. Poi il campo non era bellissimo, ricordo, e allora ho detto: “Io ci provo”. Ed è scoppiato tutto”.

Inzaghi e i dubbi a centrocampo: gioca l’ex Sassuolo?

La squadra nerazzurra, intanto, adesso, è impegnata in questo campionato dove è partita forte per provare a conquistare il secondo scudetto consecutivo. La prossima partita di campionato sarà contro il Monza, e in vista dei successivi impegni contro Manchester City e Milan, Inzaghi ha intenzione di fare qualche cambio. E proprio Frattesi sta scalpitando per dimostrare al tecnico piacentino di meritare maggiore spazio in campo e di poter essere protagonista in maniera più continua. Vedremo se l’ex Lazio lo lancerà dal primo minuto o se questo esordio dovrà essere ancora rimandato.