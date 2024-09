Biasin: “Conte vs Inzaghi? Ranocchia dice…”

Biasin ha parlato, come di consueto, di tanti aspetti inerenti al mondo nerazzurro. In questa pausa per le nazionali, Inzaghi, avrà modo di valutare vari elementi della rosa che rimarranno ad Appiano Gentile, per preparare un trittico importante di sfide che vedrà i nerazzurri impegnati contro Monza, Manchester City e Milan. Intanto, il giornalista, parla del paragone Inzaghi-Conte che di recente è stato fatto da Antonio Cassano.

Biasin: “Paragone Conte-Inzaghi? Ranocchia ha sottolineato un aspetto”

Biasin, intervenuto ai microfoni del canale Twitch di FcInter1908, ha parlato di quanto affermato da Antonio Cassano sul fatto che Inzaghi sta sfruttando ancora il lavoro di Antonio Conte. Il giornalista, ha tirato in ballo anche un ex nerazzurro come Andrea Ranocchia che gli ha parlato delle differenze tra i due.

Ecco le parole di Biasin: “Ranocchia me lo ha spiegato chiaramente qualche mese fa: con Conte sul campo devi fare esattamente ciò che ti ha chiesto l’allenatore, non ti puoi spostare di un metro, altrimenti ti appende alla parete. Esattamente l’opposto di quello che ti chiede Simone Inzaghi, che pretende tu faccia molto di più che il tuo ruolo. Entrambi raggiungono l’obiettivo, ma partendo da presupposti completamente differenti”.

Inzaghi strega il mondo Inter: anche in questa stagione mostrato un grande calcio

Aldilà di quelli che possono essere i paragoni e le preferenze, Simone Inzaghi ha completamente stregato il mondo Inter. Il tecnico nerazzurro, infatti, in questi anni, tra mille difficoltà e investimenti parecchio limitati, è riuscito a creare un’impalcatura di gioco molto forte. Anche nella partita contro l’Atalanta, la squadra nerazzurra, è riuscita a fornire una prestazione di alta caratura sia per quanto riguarda l’intensità messa in campo, sia per quanto riguarda la tecnica. Insomma, la speranza è che si possa ripetere quanto mostrato nella scorsa stagione, soprattutto per quanto riguarda il risultato finale.