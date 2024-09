City-Inter, l’annuncio di Guardiola: “Non ci sarà” | L’assenza che preoccupa

Pep Guardiola parla in conferenza stampa e fa un annuncio su un giocatore che non ci sarà contro l’Inter e che avrà tempi di recupero molto alti

City-Inter sarà la partita d’esordio in Champions League per la squadra nerazzurra. Una sfida che non regala grandi ricordi agli uomini di Simone Inzaghi, vista la finale persa in maniera incredibile proprio contro la formazione inglese. Intanto, in conferenza stampa, il tecnico spagnolo, Pep Guardiola, ha fatto un annuncio in merito ad un giocatore che, come ammesso, non sarà presente per il match d’esordio europeo.

City, Guardiola: “Mancherà per tanto tempo. In due stanno bene e ci saranno”

City che dunque, dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini chiave per la difesa. Come annunciato dal tecnico spagnolo, infatti, nella retroguardia dei citizens mancherà l’olandese Akè. Il giocatore ha subito un brutto infortunio con la propria nazionale e ne avrà per tanto tempo. Intanto, due centrocampisti ce la faranno e saranno regolarmente in campo a partire dalla partita di oggi.

Ecco le parole di Pep Guardiola: “Resterà fuori fino alla prossima sosta. Siamo sfortunati con lui, ogni volta che va in Nazionale si fa male. Foden e Rodri? Stanno bene, si sono allenati davvero bene”.

La squadra inglese e il ricordo amaro della finale persa

La partita contro gli uomini di Pep Guardiola evocherà ricordi spiacevoli per i nerazzurri. La finale di Champions League persa per il gol di Rodri brucia ancora. Una partita ben giocata dagli uomini di Simone Inzaghi, ma che non sono riusciti a concretizzare le clamorose occasioni avute con Lautaro, Dimarco e soprattutto Lukaku. Insomma, sicuramente sfortuna che dovrà essere utilizzata come motivazione per portare a casa i tre punti in questa prima partita della nuova Champions League per provare ad accedere agli ottavi e cercare di arrivare in fondo alla competizione.