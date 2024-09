Inter-Monza, Inzaghi stupisce: niente turn-over, solo 2 cambi!

Inter-Monza è il prossimo turno di campionato. La squadra di Simone Inzaghi, dopo i rientri dei propri calciatori dai ritiri delle rispettive nazionali, è pronta a tornare in campo e vuole dare continuità al risultato ottenuto contro l’Atalanta. Intanto, il tecnico nerazzurro, pensa a chi schierare dal primo minuto ed è pronto a stupire tutti con pochissimi cambi rispetto a quelli che erano stati annunciati in queste ore.

Inter-Monza, Inzaghi pensa alla formazione: solo due cambi rispetto ai titolari

Inter che si troverà al bivio Monza. Una squadra che sicuramente deve trovare nuove certezze con la nuova guida tecnica di Alessandro Nesta, ma che rimane molto insidiosa, avendo mantenuto l’impalcatura della scorsa stagione. Il tecnico nerazzurro sta pensando agli uomini a chi affidarsi dal primo minuto e, secondo quanto riportato da SportMediaset, non ci dovrebbero essere troppi cambi rispetto a quelli che erano stati preventivati. In porta dovrebbe esserci il solito Sommer. Il terzetto difensivo dovrebbe essere quello formato da Pavard, Acerbi e Bastoni. In mezzo, solo Zielinski e Carlos Augusto dovrebbe sostituire Mkhitaryan e Dimarco. Poi Darmian, Barella e Calhanoglu dovrebbero essere certi del loro posto. In avanti, la solita coppia formata da Lautaro e Marcus Thuram.

In tanti scalpitano: da Frattesi a Taremi, tutti vogliono giocare

Se Simone Inzaghi ha intenzione di affidarsi quasi esclusivamente alle proprie certezze, specie visto che tanti, in questa pausa, sono rimasti ad Appiano, alcuni giocatori non vedono l’ora di giocare. A cominciare da Frattesi, protagonista con la maglia della Nazionale e che chiede maggiore spazio all’Inter. Poi, anche Taremi vuole far vedere ancora di più il proprio valore. Senza dimentica Denzel Dumfries. L’esterno olandese, che a breve rinnoverà il contratto, sembra aver perso il posto da titolare. E dovrà macinare terreno per risalire le posizioni nelle preferenze di Inzaghi.