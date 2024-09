Inzaghi se la ride: è arrivata la chiamata che stava aspettando | Ora è ufficiale, sta tornando

Simone Inzaghi prepara la partita contro il Monza, ma intanto può sorridere. Per il tecnico nerazzurro, arriva la notizia più attesa. Adesso è quasi vicino il ritorno di un giocatore

Inzaghi può essere soddisfatto di quanto fatto vedere dai suoi uomini in questo inizio di stagione. Il tecnico nerazzurro, infatti, ha visto una squadra che con il passare delle giornate ha riacquistato quella sicurezza e quella condizione fisica che era mancata nel primo turno contro il Genoa. Il 4-0 rifilato all’Atalanta, ha fatto capire a tutti che sicuramente, Lautaro e compagni, non sono sazi dopo aver vinto lo scudetto nella passata stagione. Intanto, per il tecnico interista, è arrivata una notizia importantissima e che stava aspettando.

Inzaghi sfida il Monza: ipotesi cambi di formazione per il tecnico

Inzaghi sta valutando la condizione dei suoi tornati dagli impegni con le rispettive nazionali, per capire quale sarà l’undici titolare da schierare contro il Monza. L’allenatore nerazzurro, inoltre, sta valutando anche in base a quelli che sono i prossimi impegni della squadra, visto che ci sarà anche l’esordio in Champions League contro il Manchester City e il derby contro il Milan. Per questo, contro la formazione brianzola, ci potranno essere svariati cambi. I più titolati a partire dall’inizio potrebbero essere Frattesi e Zielinski, che stanno scalpitando per essere protagonisti in questa stagione. Occhio anche alla possibilità Dumfries, che è vicino al rinnovo, ma deve ancora convincere Inzaghi quanto a condizione. In avanti, Thuram sembra inamovibile, mentre accanto a lui potrebbe esserci uno tra Taremi e Arnautovic. Intanto, Inzaghi, esulta per una notizia proveniente dall’infermeria.

Il tecnico nerazzurro esulta: recupero lampo del giocatore

Se il campo sta regalando soddisfazioni, l’infermeria non è da meno. Infatti, è notizia di queste ore il recupero lampo dell’esterno canadese, Tajon Buchanan. Il giocatore si era infortunato con la propria nazionale in ritiro, durante la Copa America. Erano previsti quattro mesi di stop, ma stando alle ultime il classe 1999 potrebbe ritornare addirittura ad ottobre. Inzaghi gongola, perchè potrà avere a disposizione un giocatore ottimo che si stava integrando alla perfezione nei dettami tattici.